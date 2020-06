Cyclone Nisarga: महाराष्ट्र सरकार ने चक्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ (Cyclone Nisarga) से मद्देनजर मुंबई और आस पास के जिलों के लिए सोमवार को अलर्ट जारी किया. तूफान के तीन जून को राज्य के तट पर पहुंचने की आशंका है. चक्रवाती तूफान ‘निसर्ग’ को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जायजा लिया है. Also Read - Cyclone Nisarga: मुंबई के पास यहां हो सकता है भूस्खलन, जानें क्या है खतरा, रहें एलर्ट

मंगलवार को पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी. राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) की 15 टीमों को महाराष्ट्र में Nisarga Cyclone के मद्देनजर तैनात किया गया है, जिनमें – मुंबई में 3 टीमें, रायगढ़ में 4 टीमें, पालघर, ठाणे और रत्नागिरी में 2-2 टीमें और सिंधुदुर्ग और नवी मुंबई में 1-1 टीम तैनात की गई हैं. वहीं 10 टीमों को गुजरात में तैनात किया गया है. Also Read - पीएम मोदी ने भारतीय उद्योग से कहा- भारत अपनी वृद्धि निश्‍च‍ित रूप से पा लेगा

तूफान को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा- “भारत के पश्चिमी तट के कुछ हिस्सों में चक्रवात की स्थिति के मद्देनजर स्थिति का जायजा लिया. मैं सभी की कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूं. लोगों से हर संभव सावधानी और सुरक्षा उपाय बरतने का आग्रह भी करता हूं.” एक अधिकारी ने बताया कि चक्रवात के पहुंचने से पहले गुजरात तट के नजदीक स्थित गांवों से 20,000 लोगों को निकाला जाएगा. Also Read - Covid-19: महाराष्ट्र में कोविड-19 के आंकड़े 70 हजार के पार, 76 और लोगों की मौत

Took stock of the situation in the wake of cyclone conditions in parts of India’s western coast.

Praying for everyone’s well-being. I urge people to take all possible precautions and safety measures.

— Narendra Modi (@narendramodi) June 2, 2020