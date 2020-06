Cyclone Nisarga Latest Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात ‘निसर्ग’ के मद्देनजर मंगलवार को महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों से बात की तथा उन्हें केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया. चक्रवात के तीन जून की शाम उत्तर महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटों से गुजरने की संभावना है. Also Read - एबीवीपी ने पीएम मोदी को भेजा 26 सूत्री ज्ञापन, कहा- गरीब छात्रों की एक साल की फीस हो माफ

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोदी ने दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल से भी बात की. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अरब सागर के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की स्थिति और गहरी हो गई है तथा आगे यह चक्रवाती तूफान में तब्दील होगी. Also Read - Cyclone Nisarga: 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से महाराष्ट्र के अलीबाग में टकराएगा निसर्ग; तटवर्ती क्षेत्रों में चेतावनी जारी

प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी तथा दमन दीव दादरा और नगर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल से चक्रवात की स्थिति को लेकर बात की.’’ Also Read - Cyclone Nisarga: क्या है चक्रवात 'निसर्ग', जानिए कैसे पड़ा इसका नाम

PM @narendramodi has spoken to CM of Maharashtra Shri Uddhav Thackeray, CM of Gujarat Shri @vijayrupanibjp and Administrator of Daman Diu, Dadra and Nagar Haveli Shri @prafulkpatel regarding the cyclone situation. He assured all possible support and assistance from the Centre.

— PMO India (@PMOIndia) June 2, 2020