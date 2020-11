Cyclone Nivar Live: चक्रवाती तूफान ‘निवार’ के कारण अगले 12 घंटे में अति विकराल रूप धर बुधवार आधी रात या बृहस्पतिवार तड़के तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच तट से टकराएगा. इस बीच संभावित तूफान के कारण चेन्नई में हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. आइए 10 प्वाइंट्स में जानते हैं कि इस तूफान से क्या असर पड़ने वाले हैं. Also Read - Latest Weather Report: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी से उत्तर भारत में बढ़ी ठिठुरन, तमिलनाडु, आंध्र में ‘निवार’ का खतरा

1. तूफान ‘निवार’ की वजह से चेन्नई एयरपोर्ट से (Chennai airport cancels 26 flights) 26 उड़ाने रद्द की गई हैं. Also Read - Cyclone Nivar Latest Update: आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराएगा 'निवार', 12 घंटे में ले सकता है भीषण रूप

2. इस बीच सरकार ने कहा है कि चेम्बरमबक्कम झील में क्षमता से अधिक पानी होने की आशंका के चलते झील का पानी छोड़ा जाएगा. Also Read - Cyclone Nivar: चक्रवाती तूफान ‘निवार’ हो रहा विकराल, 130-140 KM/ घंटे तेज चलेंगी हवाएं, तमिलनाडु में छुट्टी घोष‍ित

3. चक्रवाती तूफान के अगले 12 घंटे में अति विकराल रूप धरने की आशंका प्रबल है. इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 25 नवंबर की रात या 26 नवंबर तड़के तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच कराईकल और मामल्लापुरम पर तट से टकराने की आशंका है.

4. तूफान की गति 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी जो बढ़कर 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है. (cyclone will bring extremely heavy rainfall and winds )

#WATCH Visuals from Mamallapuram; #CycloneNivar is likely to cross between Mamallapuram and Karaikal during midnight today and early hours of 26th November, as per IMD#TamilNadu pic.twitter.com/zOoTJKb9gA

— ANI (@ANI) November 25, 2020