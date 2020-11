#CycloneNivar News Updates: चक्रवाती तूफान निवार (Cyclone Nivar) के भयंकर होने की आशंका के चलते तमिलनाडु से लगभग 30,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है और पुडुचेरी से 7,000 लोगों को निकाला गया है. यहां एनडीआरएफ की 25 टीमें तैनात की गईं हैं, जबकि इंडियन कोस्‍ट गार्ड को सतर्क कर दिया गया है. चेन्नई के तट पर भारतीय तटरक्षक बल के पोत को भी तैनात किया गया है. वहीं, Cyclone Nivar की वजह से चेन्नई से जाने और चेन्नई आने वाली 26 फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं. Also Read - CA November Exam 2020: ICAI ने Cyclone Nivar के कारण इन राज्यों का एग्जाम किया पोस्टपोन, जानें बाकी जगहों का हाल

बता दें कि ‘निवार’ चक्रवात तमिलनाडु, पुडुचेरी के बीच तट तक आज रात पहुंचेगा. चक्रवाती तूफान ‘निवार’ अगले 12 घंटे में विकराल रूप धारण कर लेगा और गुरुवार तड़के तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच तट से टकराएगा. Also Read - Indian Railway News: Cyclone Nivar के कारण इन ट्रेनों को किया गया रद्द, कुछ के बदले रूट

चक्रवाती तूफान की गति बढ़कर 145 KM/ प्रति घंटा हो सकती है

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान के अगले 12 घंटे में अति विकराल रूप धारण की आशंका है. इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 25 नवंबर की रात या 26 नवंबर तड़के तमिलनाडु और पुडुचेरी के बीच कराईकल और मामल्लापुरम तट से टकराने की आशंका है. तूफान की गति 120-130 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जो बढ़कर 145 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है. Also Read - केरल, महाराष्‍ट्र, दिल्‍ली राजस्‍थान समेत देश के कई राज्‍यों में कोरोना वायरस का प्रचंड प्रकोप, पढ़ेंं डिटेल

37 हजार लोगों को निकाला गया

NDRF के डीजी ने कहा, तमिलनाडु से लगभग 30,000 से अधिक लोगों को निकाला गया है और पुडुचेरी से 7,000 लोगों को निकाला गया है. केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें मिलकर काम कर रही हैं. क्षति को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.

