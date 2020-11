Cyclone Nivar Updates: कई इलाकों में भारी तबाही मचाने के बाद अब चक्रवाती तूफान निवार कमजोर पड़ चुका है और अब इसकी रफ्तार कुछ कम पड़ गई है. बुधवार की आधी रात बाद तमिलनाडु और पुदुचेरी में चक्रवाती तूफान निवार समुद्री तट से टकराया, जिसकी वजह से कई इलाकों में भीषण बारिश हुई और पूरा जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है. अभी तक चेन्नई, महाबलीपुरम समेत कई शहरों में तेज तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है. Also Read - Cyclone Nivar Live: आज रात तमिलनाडु तट से टकराएगा तूफान, चेन्नई से 26 उड़ानें रद्द, 10 प्वाइंट्स में जानिए हालात

मौसम विभाग ने बताया कि इस तूफान की कैटेगरी अब 'बहुत भीषण चक्रवाती तूफान' से 'भीषण चक्रवाती तूफान' हो गई है और इसकी रफ्तार कम हो चुकी है. हालांकि तूफान का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है. समुद्र के ऊपर अभी भी चक्रवात के कुछ हिस्से हैं. चेन्नई में तेज हवा चल रही है.

गुरुवार तड़के मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान निवार कमजोर हो गया है और अब यह ‘बहुत भीषण चक्रवाती तूफान’ से ‘भीषण चक्रवाती तूफान’ में तब्दील हो गया है. निवार ने पुडुचेरी के नजदीक तट को पार कर लिया है. इससे पहले बुधवार को तमिलनाडु के महाबलिपुरम में चक्रवात निवार की लैंडफॉल प्रक्रिया के दौरान तेज हवाएं देखने को मिलीं. इसके अलावा, पुडुचेरी में भी तेज़ हवाएं और भारी वर्षा हुई.

#WATCH Chennai witnessing spell of strong winds after #Cyclone Nivar made landfall near Puducherry late last night#TamilNadu pic.twitter.com/jZZB3FCJUX

— ANI (@ANI) November 26, 2020