चेन्नई: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र मंगलवार को चक्रवाती तूफान ‘निवार’ में परिवर्तित चुका है. इसके और विकराल रूप धरने की आशंका है. तूफान, 25 नवंबर की शाम को कराईकल और मामल्लापुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है. इसके साथ ही 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की आशंका है. कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के और विकराल रूप धरने की आशंका है. Also Read - PM मोदी ने तमिलनाडु, पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों से चक्रवात 'Nivar' से निपटने में हर संभव मदद का दिया भरोसा

खास बातें:- मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी

– बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के ऊपर निर्मित हुआ गहरे दबाव का क्षेत्र

– दबाव का क्षेत्र पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़ा और चक्रवाती तूफान ‘निवार’ में तब्दील हो गया

– अगले 12 घंटे में इसके पश्चिम-उत्तर की ओर बढ़ने और इसके बाद उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ने की प्रबल आशंका है

– अगले 24 घंटे में चक्रवाती तूफान के और विकराल रूप धरने की आशंका है

– मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी- तूफान बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है

– मछुआरों कोसमुद्र में न जाने की पहले ही चेतावनी जारी की जा चुकी है

– बुधवार को तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है

– कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है.

– चेम्बरमबक्कम समेत कई जलाशयों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है

-यह पुडुचेरी से 410 किलोमीटर और यहां से 450 किलोमीटर दूर स्थित है Also Read - Cyclone Nivar: तेजी से बढ़ रहा चक्रवाती तूफान निवार, इन राज्यों में मचा सकता है भारी तबाही, देखें VIDEO

लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा, मछुआरों को हिदायत

अधिकारियों ने बताया कि यहां चेम्बरमबक्कम समेत कई जलाशयों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है. यह पुडुचेरी से 410 किलोमीटर और यहां से 450 किलोमीटर दूर स्थित है. तूफान, 25 नवंबर की शाम को कराईकल और मामल्लापुरम के बीच तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकरा सकता है. इसके साथ ही 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवा चलने की आशंका है. मछुआरों को समुद्र में न जाने की पहले ही हिदायत कर दी गई है. Also Read - मुश्किल: तमिलनाडु और पुदुचेरी में चक्रवाती तूफान संभावना, 25 नवंबर को तट कर सकता है पार

#CycloneNivar is presently concentrated at 370 Km ESE of #Puducherry; to move West-North Westwards for next 12 HRS and then North Westwards: DG @Indiametdept pic.twitter.com/Fdq6POObyb

— PIB India (@PIB_India) November 24, 2020