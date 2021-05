Cyclone Tauktae, Cyclone, Tauktae, Kerala, weather, Malappuram, Kozhikode, Wayanad, Kannur, Kasargod, IMD, तिरुवनंतपुरम: केरल में शनिवार को मूसलाधार बारिश होने और तेज हवाएं चलने से सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति घंटों तक बाधित रही. समुद्र में ऊंची लहरें उठने से तटीय इलाकों में जनजीवन बाधित हो गया. बता दें कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 16-19 मई के बीच ‘अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान’ Cyclone Tauktae में तब्दील होने की संभावना है. Also Read - इजराइल से भारत आया केरल की नर्स सौम्या संतोष का शव, हमास के रॉकेट हमले में गई थी जान

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से मिली ताजा जानकारी के अनुसार, पांच जिलों मलप्पुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका के साथ 'रेड अलर्ट' जारी किया गया है.

आईएमडी ने बताया कि अलप्पुझा, कोट्टयम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड, मलप्पुरम, कोझीकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में एक या दो स्थानों पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ बारिश की संभावना है.

#WATCH | Kozhikode in Kerala continues to receive heavy rainfall. IMD has issued Red Alert in Kozhikode today.#CycloneTauktae pic.twitter.com/6vFELaJHr0

— ANI (@ANI) May 15, 2021