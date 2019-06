नई दिल्ली: चक्रवाती तूफान ‘वायु’ अब ‘बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान’ में तब्दील हो गया है. मौसम विभाग की माने तो यह गुजरात में गुरुवार सुबह के समय पहुंच जाएगा. इस पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि चक्रवात वायु से उत्पन्न खतरे को देखते हुये निचले इलाकों से करीब 3.10 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है और राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 52 टीमों को तैनात कर दिया गया है. उधर, पश्चिम रेलवे ने चक्रवात वायु के चलते आने वाली संभावित आपदा को देखते हुये गुजरात से निकलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द करने या कम दूरी पर ही समाप्त करने का फैसला किया है.

Union Home Minister Amit Shah: As #CycloneVayu is expected to cross Gujarat coast between Porbandar & Diu, I pray for the safety of the people. MHA is in continuous touch with State Governments/UT and Central Agencies. NDRF has pre-positioned 52 teams. (file pic) pic.twitter.com/6XYcvhBRnh

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि तटरक्षक बल, नौसेना, सेना और वायु सेना की इकाइयों को तैयार रखा गया है और विमानों एवं हेलीकॉप्टरों की मदद से हवाई निगरानी की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस तूफान के पोरबंदर तथा संघ शासित प्रदेश दीव के बीच कहीं पहुंचने की आशंका है और वह लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं. ‘बेहद गंभीर’ की श्रेणी में रखे गए इस चक्रवात की संभावित आपदा के खतरे को देखते हुए दस जिलों को अलर्ट जारी किया गया है और इसके तट पर टकराने के 24 घंटे बाद भी ताकतवर बने रहने की आशंका जाहिर की गई है. आमतौर पर चक्रवात तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ जाता है.

Western Railway: In addition to the earlier 15 trains, 25 more mainline trains have been cancelled, while in addition to the earlier 16 trains, 12 other mainline trains will be short terminated with partial cancellation as a precautionary measure in the #VayuCyclone prone areas. https://t.co/sj54W0Sz7P

— ANI (@ANI) June 12, 2019