Cyclone Vayu Live Updates: चक्रवाती तूफान ‘वायु’ गुजरात के अब और नजदीक आ गया है. मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि चक्रवात ‘बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान’ में तब्दील हो गया है और यह गुजरात के वेरावल तट के करीब 340 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है. चक्रवात ‘वायु’ के गुजरात की ओर बढ़ने के मद्देनजर राज्य सरकार ने सौराष्ट्र और कच्छ के निचले इलाकों से करीब तीन लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है. यह जानकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी.

Kutch: #CycloneVayu is expected to make a landfall in #Gujarat tomorrow morning. Tourists visiting Dwarka, Somnath, Sasan, Kutch, have been advised to leave for safer places after the afternoon of 12 June pic.twitter.com/9zPSoZFJZ2

मौसम विभाग ने एक बयान जारी करके बताया कि यह वेरावल के निकट तट पर 13 जून की सुबह बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान के तौर पर पहुंचेगा और इस दौरान 145 से 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. राज्य सरकार ने बताया कि चक्रवात से कच्छ, मोरबी, जामनगर, जूनागढ़, देवभूमि-द्वारका, पोरबंदर, राजकोट, अमरेली, भावनगर और गिर-सोमनाथ जिले प्रभावित हो सकते हैं. उसने बताया कि इन 10 जिलों के निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है.

India Meteorological Department : #CycloneVayu is very likely to move nearly northwards and cross Gujarat coast between Porbandar and Diu around west of Veraval as a Very Severe Cyclonic Storm with wind speed 145-155 kmph gusting to 170 kmph around morning of 13th June 2019

