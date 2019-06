अहमदाबाद/नयी दिल्ली: मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार को कहा कि चक्रवात ‘वायु’ ने अपना रास्ता बदल लिया है और अब इसके गुजरात तट पर दस्तक देने की संभावना नहीं है. हालांकि, राज्य सरकार ने कहा कि स्थिति अब भी ‘गंभीर’ है. गुजरात सरकार ने तटीय जिलों में निचले इलाकों और कच्चे मकानों में रहने वाले तीन लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है. वहीं, एहतियात के तौर पर हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं और 70 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं. सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में अलर्ट भी जारी किया गया है जो शुक्रवार तक जारी रहेगा.

Gujarat: Visuals from Valsad as strong winds hit the region, sea turns rough. As per latest update of IMD, #CycloneVayu won’t hit Gujarat, but will have effect on coastal districts. pic.twitter.com/bTq1dx3piZ

— ANI (@ANI) June 13, 2019