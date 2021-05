Cyclone Yaas Latest Update: बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात तूफान यास लगातार खतरनाक होता जा रहा है और पश्चिम-उत्तर पश्चिम दिशा में अब तेजी से बढ़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में इसके अति गंभीर श्रेणी वाले चक्रवात में परिवर्तित होने का अनुमान है. कल यानि 26 मई की सुबह तक यास बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तटवर्ती इलाकों में दस्तक देगा और कल दोपहर को ओडिशा के पारादीप और बंगाल के सागर द्वीप के बीच से बालासोर के पास से गुजरेगा. Also Read - Cyclone Yaas Latest Update: चक्रवाती तूफान में बदला ‘यास’, ओडिशा-बंगाल के लिए बुधवार का दिन सबसे खतरनाक

कोलकाता स्थित क्षेत्रीय मौसम विभाग के उपनिदेशक संजीब बंदोपाध्याय के अनुसार, बुधवार की सुबह ओडिशा तट के निकट पहुंचने के समय यास की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रतिघंटे हो जाएगी और बालासोर तथा बंगाल में पूर्व मिदनापुर जिलों में पहुंचने के समय चक्रवात की गति 155 से 165 किलोमीटर प्रतिघंटा रहेगी जो कि 185 किलोमीटर प्रतिघंटा तक भी पहुंच सकती है. Also Read - Complete Lockdown In West Bengal: पश्चिम बंगाल में 16 से 30 मई तक सख्त लॉकडाउन का ऐलान, जानें क्या खुला रहेगा क्या बंद

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा चक्रवाती तूफान की चेतावनी के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 26 और 27 मई को सूचीबद्ध सभी मामलों को रद्द कर दिया है. Also Read - बंगाल जीत के बाद सीएम ममता ने केंद्र सरकार पर जमकर निकाली भड़ास, जानिए क्या-क्या कह डाला दीदी ने

Our house is 100-200 m away from sea. After district administration cautioned us that severe cyclonic storm is on its way, our family of 10 came here: Samir, from Sandhakud #Odisha#CycloneYaas likely to cross b/w Paradeep & Sagar Island near Balasore at noon on May 26: IMD pic.twitter.com/vTyWy2iPME

— ANI (@ANI) May 25, 2021