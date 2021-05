Cyclone Yaas Latest Updates: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) चक्रवाती तूफान ‘यास’ (Cyclone Yaas) से प्रभावित ओडिशा और पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों का दौरा करेंगे और दोनों ही राज्यों में इससे हुए नुकसान की समीक्षा भी करेंगे. सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सबसे पहले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेंगे जहां वह एक समीक्षा बैठक करेंगे. इसके बाद वह ओडिशा के बालासोर और भद्रक तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिलों के प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे. Also Read - UP Weather Report: चक्रवाती तूफान 'यास' का असर- यूपी के इन 25 जिलों में अगले दो दिनों में भारी बारिश का अनुमान

दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एक समीक्षा बैठक करेंगे. चक्रवाती तूफान ‘यास’ के बुधवार को देश के पूर्वी तटों से टकराने के बाद भारी बारिश हुई. चक्रवात के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये, खेतों में पानी भर गया. चक्रवात से जुड़ी घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गयी जबकि इसके कारण ओडिशा, पश्चिम बंगाल ओर झारखंड में 21 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. Also Read - 'यास' कमजोर होकर 'डीप डिप्रेशन में तब्दील, इस राज्य की ओर बढ़ने की संभावना; इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश

PM Modi to visit Odisha & WB to review the impact of #CycloneYaas tomorrow. He'll first land in Bhubaneswar where he'll hold a review meeting. Then he'll proceed for an aerial survey in affected areas of Balasore, Bhadrak & Purba Medinipur. He'll take part in review meeting in WB pic.twitter.com/Wz2aVCVozI Also Read - कोविड-19 महामारी के खिलाफ टीके की भूमिका महत्वपूर्ण: पीएम मोदी

— ANI (@ANI) May 27, 2021