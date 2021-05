CycloneTauktae LIVE:कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में तबाही मचाने के बाद अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान ताऊ ते सोमवार की रात गुजरात पहुंच गया है. इसकी वजह से करीब 150 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और राज्यके कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप पड़ गई है. बड़े-बड़े पेड़ उखड़ गए हैं और कई जगहों पर रास्ता बंद है. अब तूफान सौराष्ट्र की ओर बढ़ रहा है इसके तटीय इलाकों में लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है. हालांकि, तबाही का असली मंजर दिन के उजाले में ही सामने आएगा. बताया जा रहा है कि तट से टकराने के बाद यह तूफान कमजोर होता जाएगा. Also Read - इनकम टैक्‍स कमिश्‍नर ने लेडी डॉक्‍टर से किया रेप, प्रेग्‍नेंट होने के बाद मामले में आया ये बड़ा मोड़

अभी सौराष्ट्र के 21 जिलों की 84 तहसीलों में मूसलाधार बारिश हो रही है. गुजरात में इसके असर से मंगलवार को भी दिन भर भारी बारिश हो सकती है. राजस्थान पहुंचते-पहुंचते तूफान कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदलेगा और 18 मई की दोपहर तक कम दबाव के क्षेत्र में बदलते हुए यह हिमालय की ओर बढ़ जाएगा.

गुजरात के सोमनाथ, वेरावल, ऊना और कोडिनार में 130 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा, 21 जिलों में बारिश

यहां तबाही मचा सकता है ताऊ ते

समुद्री तूफान से गिर सोमनाथ, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर और भावनगर ज्यादा प्रभावित होंगे. इसका असर जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, आनंद, भरूच और धोलेरा में भी दिखाई देगा। राज्य में बचाव और राहत के लिए NDRF की 44 टीमें तैनात की गई हैं। इन्हें 20 संभावित प्रभावित जिलों में भेजा गया है. 14 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है.

Rain and gusty winds seen in Una town of Saurashtra near Diu, at midnight today#CycloneTauktae pic.twitter.com/0u0mNUYha7

