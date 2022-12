Cyclone Mandous: तमिलनाडु पहुंचा चक्रवाती तूफान मंडौस, तेज हवा के साथ भारी बारिश जारी, कई पेड़ उखड़े-LIVE UPdates

live

Cyclone Mandous:भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को कहा है कि चक्रवात मैंडूस के लैंडफॉल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. चक्रवाती मंडौस ने शुक्रवार शाम ममल्लापुरम से तटीय तमिलनाडु में प्रवेश किया, जिसकी वजह से कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो रही है. लैंडफॉल के बाद, शनिवार को डीप डिप्रेशन और फिर बाद में डिप्रेशन में बदलने के चक्रवात मैंडस कमजोर हो जाएगा. ममल्लापुरम में चक्रवात मंडौस के आने के बाद, चेन्नई के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं.

आईएमडी ने कहा, “चक्रवात मंडौस रियर सेक्टर में चला गया है और उसकी लैंडफॉल प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. अब इसके लगभग पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है और अगले 2 घंटों के दौरान धीरे-धीरे एक गहरे दबाव में और 10 दिसंबर की दोपहर तक डिप्रेशन के बाद यह कमजोर हो जाएगा.”