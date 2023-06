Storm Biparjoy Update: अगले 12 घंटे में बेहद तीव्र होने वाला है ‘बिपरजॉय’, तेज हवाओं के साथ इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना

Cyclonic Storm Biparjoy Update: चक्रवात ‘बिपरजॉय’ तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि चक्रवात बिपरजॉय अगले 12 घंटों में ‘बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान’ में तब्दील होने वाला है.आईएमडी के अनुसार, 15 जून को इसके पाकिस्तान और सौराष्ट्र और कच्छ के तटों के पास पहुंचने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात ‘बिपरजॉय’ के कारण अगले सप्ताह राजस्‍थान के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है. चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ धीरे-धीरे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है. इसके प्रभाव से 14-15 जून को राज्‍य के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में भारी बारिश की संभावना है. इस दौरान जोधपुर व उदयपुर संभाग के जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के एक अधिकारी ने कहा कि अगले 12 घंटों में बहुत गंभीर चक्रवात ‘बिपरजॉय’ के अति गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है, लेकिन इसके गुजरात तट से टकराने का अनुमान नहीं है. चक्रवात के पोरबंदर तट से 200-300 किलोमीटर की दूरी से गुजरने का अनुमान है, लेकिन अगले पांच दिनों के दौरान गुजरात में आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है. अपने नवीनतम पूर्वानुमान में, आईएमडी ने कहा कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान ‘बिपरजॉय’ के अगले 12 घंटों के दौरान एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है. गुजरात में अगले पांच दिन में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है, खासकर सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में हवा की गति तेज रहेगी. मोहंती ने कहा, ‘‘अगले दो दिनों के दौरान, सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में 30-40 किमी प्रति घंटे की हवा की गति देखी जा सकती है. इसके बाद, इस क्षेत्र में 30-50 किमी प्रति घंटे से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है

पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना के कारण लू से राहत मिलने की उम्मीद है.मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हालांकि राज्य के दक्षिणी जिलों में लोग संभवत: 13 जून तक भीषण गर्मी से जूझते रहेंगे पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून आने के कारण मणिपुर, नगालैंड, मेघालय एवं मिजोरम में अगले तीन दिन में और असम एवं अरुणाचल प्रदेश में अगले पांच दिन में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली में आज सुबह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है. कई इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं. मौसम कार्यालय ने दिल्ली में रविवार को दिन के समय तेज सतही हवाएं चलने का अनुमान जताया है. साथ ही, अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 43 तथा 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना जताई है.राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से दो डिग्री ज्यादा है. आईएमडी के अनुसार, शहर में न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से एक डिग्री कम है.