अगले 24 घंटों में और तेज होगा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय, IMD ने समुद्र तट पर नहीं जाने की दी सलाह

IMD Weather Update: चक्रवाती तूफान बिपरजॉय (Cyclone Biparjoy) केरल में प्रवेश करने के बाद अब उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का कहना है कि समुद्र की स्थिति 10 जून को खराब रहेगी और 11 से 14 जून के दौरान ये खराब से बहुत खराब होने की संभावना है. आईएमडी ने गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि ‘बेहद गंभीर’ चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अगले 24 घंटों में और तेज होने की उम्मीद है और यह उत्तर-उत्तरपूर्व की ओर बढ़ेगा. आईएमडी ने एक ट्वीट में कहा, ‘ तीथल बीच पर ऊंची लहरें देखी गई हैं, ऐसे में चक्रवाती तूफान बिपरजोय ‘बहुत गंभीर’ हो सकता है इसके अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है.’