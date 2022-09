Cyrus Mistry Death: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया. साइरस मिस्त्री 54 साल के थे. हादसे में मिस्त्री की कार के परखच्चे उड़ गए. पालघर पुलिस (Palghar Police) के अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा के दौरान डिवाइडर से टकराकर हादसे (Cyrus Mistry Accident Video) का शिकार हो गई. उन्होंने बताया कि कार में 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से दो की मौत मौके पर ही हो गई और दो को अस्पताल ले जाया गया है.Also Read - सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे मरते हैं 18 लोग, सरकारी डेटा में हुआ खुलासा

#WATCH | 4 people present inside vehicle that crashed in Maharashtra’s Palghar area, leading to the death of ex-Chairman of Tata Sons, Cyrus Mistry & one Jahangir Dinsha Pandol. One Darius Pandole & Anayata Pandole injured: Palghar Police

उधर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस से उस सड़क दुर्घटना की विस्तृत जांच करने को कहा, जिसमें साइरस मिस्त्री की मौत हुई है.

Cyrus Mistry’s death | Prima facie, it looks like the car driver lost control. Cyrus Mistry’s mortal remains are at a govt hospital in Kasa. An Accidental Death Report (ADR) is being filed by the police, as per procedure: Palghar Police sources

