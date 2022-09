Cyrus Mistry Death: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया. महाराष्ट्र के पालघर में 54 साल के साइरस मिस्त्री की कार दुर्घटना का शिकार हो गई. हादसे में मिस्त्री की कार के परखच्चे उड़ गए. पालघर पुलिस के अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा के दौरान उनकी कार डिवाइडर से टकराने की वजह से हादसे का शिकार हुई. कार में 4 लोग मौजूद थे, 2 की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 को अस्पताल ले जाया गया है. साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) के आकस्मिक निधन पर प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं ने दुख जताया है.Also Read - सड़क दुर्घटनाओं में हर घंटे मरते हैं 18 लोग, सरकारी डेटा में हुआ खुलासा

The untimely demise of Shri Cyrus Mistry is shocking. He was a promising business leader who believed in India’s economic prowess. His passing away is a big loss to the world of commerce and industry. Condolences to his family and friends. May his soul rest in peace.

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा, साइरस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है. वह एक होनहार व्यवसायी नेता थे जो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास रखते थे. उनका निधन उद्योग जगत के लिए एक बड़ी क्षति है. उनके परिवार तथा मित्रों के लिए संवेदनाएं. उनकी आत्मा को शांति मिले.

Saddened by the tragic news of the demise of former Chairman of Tata Sons, Cyrus Mistry.

He was amongst the brightest business minds of the country, who made a significant contribution to India’s growth story.

My heartfelt condolences to his family, friends and admirers.

