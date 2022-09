Cyrus Mistry Death, Cyrus Mistry, road accident, Mumbai, Cyrus Mistry Road Accident,: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की आज रविवार को मुंबई के पास सड़क हादसे में मौत हो गई है.साइरस पल्लोनजी मिस्त्री का आज 54 साल की उम्र में निधन हो गया है. साइरस मिस्त्री अहमदाबाद से मुंबई आ रहे थे . यात्रा के दौरान उनकी कार के डिवाइडर से टकराने से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई,Also Read - Cyrus Mistry Profile: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन सायरस मिस्री की सड़क हादसे में मौत, जानें उनसे जुड़ी खास बातें...

पालघर के पुलिस अधिकारी ने बताया, टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की अहमदाबाद से मुंबई की यात्रा के दौरान उनकी कार के डिवाइडर से टकराने से सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, कार में 4 लोग मौजूद थे, 2 की मौके पर ही मौत हो गई और 2 को अस्पताल ले जाया गया है.

Former Chairman of Tata Sons Cyrus Mistry died in a car crash at around 3pm in Maharashtra’s Palghar area. A total of 4 people were there in the vehicle; two, including Cyrus Mistry, died: Palghar Police pic.twitter.com/7sE8PgPUno

— ANI (@ANI) September 4, 2022