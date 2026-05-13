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इस राज्य में दो फीसदी बढ़ा DA, जानें कितने महीने का मिलेगा एरियर
DA Hike: इन सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से उन्हें बेसिक टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी अलाउंस पर 60 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा.
DA Hike: बिहार सरकार ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की है. बिहार में अब सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मियों को 58 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत डीए मिलेगा. बिहार कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई. बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में अपराध से अत्यंत संवेदनशील राज्य के पांच जिलों पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान जिले में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुल पांच पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है.
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बड़ी बातें
- छठे वेतनमान वालों का भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत होगा
- पांचवे वेतनमान वालों का 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है
- यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी.
रेलवे, बैंक और पोस्टल कर्मचारियों का भी डीए बढ़ा
केंद्र सरकार ने पोस्टल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है. ग्रामीण डाक सेवकों के डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है. इससे पहले रेलवे और बैंक कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई थी. ईरान युद्ध, एलपीजी के बढ़ते दाम के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है.
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कैबिनेट के अन्य फैसले
- औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए वैशाली जिले में 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार
- 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई
- मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को मंजूरी
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