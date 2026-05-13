  • Hindi
  • India Hindi
  • Da For Government Employees In Bihar Hiked Cabinet Approval Granted

इस राज्य में दो फीसदी बढ़ा DA, जानें कितने महीने का मिलेगा एरियर

DA Hike: इन सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से उन्हें बेसिक टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी अलाउंस पर 60 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा.

Published date india.com Updated: May 13, 2026 2:04 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
इस राज्य में दो फीसदी बढ़ा DA, जानें कितने महीने का मिलेगा एरियर

DA Hike: बिहार सरकार ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की है. बिहार में अब सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मियों को 58 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत डीए मिलेगा. बिहार कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई. बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में अपराध से अत्यंत संवेदनशील राज्य के पांच जिलों पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान जिले में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुल पांच पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है.

ये भी पढ़िए- इस अंग में क्लॉट था प्रतीक यादव के, लंबे समय से चल रहा था इन बीमारियों का इलाज

बड़ी बातें

  • छठे वेतनमान वालों का भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत होगा
  • पांचवे वेतनमान वालों का 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है
  • यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी.

रेलवे, बैंक और पोस्टल कर्मचारियों का भी डीए बढ़ा

केंद्र सरकार ने पोस्टल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है. ग्रामीण डाक सेवकों के डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है. इससे पहले रेलवे और बैंक कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई थी. ईरान युद्ध, एलपीजी के बढ़ते दाम के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है.

ये भी पढ़िए- prateek yadav education qualification & career: विदेश से पढ़कर आए थे प्रतीक यादव, जानिए क्या था प्रोफेशन, इन वजहों से मशहूर थे मुलायम के छोटे बेटे

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए वैशाली जिले में 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार
  • 100 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई
  • मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना को मंजूरी

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.