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Da For Government Employees In Bihar Hiked Cabinet Approval Granted

इस राज्य में दो फीसदी बढ़ा DA, जानें कितने महीने का मिलेगा एरियर

DA Hike: इन सभी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से उन्हें बेसिक टाइम रिलेटेड कंटीन्यूटी अलाउंस पर 60 फीसदी का महंगाई भत्ता मिलेगा.

DA Hike: बिहार सरकार ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की है. बिहार में अब सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मियों को 58 प्रतिशत के बजाय 60 प्रतिशत डीए मिलेगा. बिहार कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है.

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई. बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में अपराध से अत्यंत संवेदनशील राज्य के पांच जिलों पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान जिले में पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के कुल पांच पदों के सृजन की भी स्वीकृति दी गई है.

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बड़ी बातें

छठे वेतनमान वालों का भत्ता 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत होगा

पांचवे वेतनमान वालों का 474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत कर दिया गया है

यह वृद्धि 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी.

रेलवे, बैंक और पोस्टल कर्मचारियों का भी डीए बढ़ा

केंद्र सरकार ने पोस्टल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है. ग्रामीण डाक सेवकों के डीए को 58 फीसदी से बढ़ाकर 60 फीसदी कर दिया गया है. इससे पहले रेलवे और बैंक कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी की गई थी. ईरान युद्ध, एलपीजी के बढ़ते दाम के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है.

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