DA Hike 2026: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिर होगा इजाफा! 2% बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी जेब, देखें पूरा गणित

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है. दिसंबर 2025 का AICPI-IW डेटा सामने आने के बाद संकेत मिल रहे हैं कि डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में बढ़ोतरी हो सकती है.

Published: February 3, 2026 4:45 PM IST
DA hike 2026: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है. लेबर ब्यूरो ने दिसंबर 2025 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स–इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) जारी कर दिया है, जो 148.2 पर स्थिर बना हुआ है. इस डेटा के आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी डीए बढ़ोतरी 2 प्रतिशत हो सकती है.

अगर ये बढ़ोतरी लागू होती है, तो वर्तमान में 58 प्रतिशत चल रहा डियरनेस अलाउंस बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा. ये बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर लागू होगी. खास बात ये है कि डीए में होने वाला हर छोटा इजाफा भी कुल वेतन पर बड़ा असर डालता है, क्योंकि इसकी गणना सीधे बेसिक पे से जुड़ी होती है.

DA कैलकुलेशन

DA की गणना 12 महीने के AICPI-IW औसत के आधार पर की जाती है. दिसंबर 2025 तक पिछले 12 महीनों का औसत 145.54 दर्ज किया गया है. सातवें वेतन आयोग के तय फॉर्मूले के अनुसार, इस औसत को 2001 के बेस ईयर से जोड़ने के लिए 2.88 फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है. इस कैलकुलेशन से डीए करीब 60.34 प्रतिशत निकलता है, जिसे राउंड फिगर में 60 प्रतिशत माना जाता है.

हालांकि, ये अभी केवल अनुमान है. सरकार आमतौर पर डीए में बढ़ोतरी का आधिकारिक ऐलान मार्च और सितंबर के आसपास करती है. ऐसे में उम्मीद है कि होली 2026 से पहले सरकार इस पर अंतिम फैसला ले सकती है. डीए का मकसद कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत देना होता है. यही कारण है कि सरकार साल में दो बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है. पिछली बार जून 2025 के AICPI-IW आंकड़ों के आधार पर अक्टूबर 2025 में डीए 3 प्रतिशत बढ़ाकर 55 से 58 प्रतिशत किया गया था.

अगर सैलरी पर असर की बात करें तो उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है, तो 58 प्रतिशत डीए के हिसाब से उसे अभी 29,000 रुपये डीए मिल रहा है. 60 प्रतिशत डीए लागू होने पर यह राशि बढ़कर 30,000 रुपये हो जाएगी. यानी हर महीने करीब 1,000 रुपये से ज्यादा का फायदा और सालाना लगभग 12,000 रुपये की अतिरिक्त आमदनी.

इस बढ़ोतरी का लाभ सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी मिलेगा. उनके लिए डियरनेस रिलीफ (DR) में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की संभावना है. कुल मिलाकर, यह संभावित डीए हाइक लाखों परिवारों के बजट को थोड़ी राहत देने वाला साबित हो सकता है.

