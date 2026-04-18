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Da Hike Good News For Central Government Employees Dearness Allowance Raises 2 Percent Salary

DA hike: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई खुशखबरी! सरकार ने महंगाई भत्ता इतने प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा. ताजा फैसले के बाद डीए बढ़कर 60 प्रतिशत तक हो जाएगा.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

DA hike for Central government employees: केंद्रीय कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. शनिवार को ये अहम फैसला लिया गया. इससे पहले केंद्र सरकार ने DA में पिछली बार अक्तूबर 2025 में संशोधन किया गया था. पिछली बार इसे 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया था. यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से प्रभावी हुई थी.

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा सेवारत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को होगा. ताजा फैसले के बाद डीए बढ़कर 60 प्रतिशत तक हो जाएगा. बता दें कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में हंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन करती है. संशोधित DA जनवरी 2026 से लागू होगा और यह पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा. महंगाई राहत (DR) में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी मिलेगी.

क्यों बढ़ाया जाता है महंगाई भत्ता?

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संशोधनों का उद्देश्य महंगाई के असर को कम करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति तथा जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करना होता है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर्मचारी की वास्तविक आय को सुरक्षित रखने में मदद करता है. बढ़ी हुई रकम यह सुनिश्चित करती है कि वेतन और पेंशन बढ़ती कीमतों के साथ तालमेल बनाए रखें.

2% DA/DR बढ़ोतरी से कितनी बढ़ेगी सैलरी या पेंशन

सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा. डीए बढ़ने से उनकी हर महीने की इनकम में थोड़ी बढ़ोतरी होगी. उदाहरण के लिए बता दें कि जिन कर्मचारियों या पेशनर्स की बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, उन्हें अब हर महीने 600 रुपये ज्यादा मिलेंगे.

8वें वेतन आयोग से पहले बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला ऐसे समय लिया है जब कर्मचारी संगठनों की ओर से प्रस्तावित 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन ढांचे में बड़े बदलावों की व्यापक मांगें की जा रही हैं. 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों ने 3.83 के उच्च ‘फिटमेंट फैक्टर’ की मांग की है. इससे न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 69,000 रुपये तक पहुंच सकता है.

बता दें कि वेतन आयोग में, जीवन निर्वाह लागत और मुद्रास्फीति जैसे कारकों के आधार पर वेतन में संशोधन करने के लिए फिटमेंट फैक्टर एक गुणक है, जिसे मौजूदा मूल वेतन पर लागू करके नए वेतन की गणना की जाती है. नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (एनसी-जेसीएम) ने 6 प्रतिशत वार्षिक वेतन वृद्धि, पदोन्नति पर दो वेतन वृद्धि (कम से कम 10,000 रुपए के लाभ के अधीन) आदि का भी प्रस्ताव रखा है.

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वेतन वृद्धि सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी. विश्लेषकों के अनुसार यह 2.5 से अधिक होने की संभावना है. हालांकि आधिकारिक निर्णय में एक वर्ष से अधिक का समय लग सकता है. कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग नवंबर 2025 में गठित होने के बाद 18 महीनों के भीतर गणना के सभी काम पूरे कर लेगा.