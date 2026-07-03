सेना, वायुसेना और नौसेना को मिलेंगे नए घातक हथियार... ₹1 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को मिली हरी झंडी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC ने करीब ₹1 लाख करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी. सेना को नई एंटी-टैंक मिसाइलें, वायुसेना और नौसेना को HAMMER मिसाइलें तथा एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, जिससे देश की सैन्य ताकत और मजबूत होगी.

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DAC ने करीब ₹1 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी.

सेना को स्वदेशी MP-ATGM मिसाइल सिस्टम और हजारों मिसाइलें मिलेंगी.

वायुसेना और नौसेना के लिए 600 HAMMER प्रिसिजन मिसाइलें खरीदी जाएंगी.

Verba एयर डिफेंस सिस्टम से भारतीय सेना की हवाई सुरक्षा और मजबूत होगी.

देश की सैन्य क्षमता को नई मजबूती देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) की बैठक में लगभग ₹1 लाख करोड़ के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस फैसले का मकसद तीनों सेनाओं को आधुनिक हथियारों और अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों से लैस करना है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके.

ये बैठक कई मायनों में खास रही क्योंकि नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन की मौजूदगी में ये पहली DAC बैठक थी. इसमें देश की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं पर सहमति बनी.

सेना को मिलेगा स्वदेशी एंटी-टैंक मिसाइल सिस्टम

बैठक में भारतीय सेना के लिए स्वदेशी Man Portable Anti-Tank Guided Missile (MP-ATGM) सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। इस परियोजना के तहत 100 लॉन्चर, 2,300 मिसाइलें और 5 आधुनिक सिमुलेटर खरीदे जाएंगे. इसकी अनुमानित लागत ₹2,600 करोड़ से अधिक बताई गई है. इस सिस्टम का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) करेगा. ये मिसाइल दुश्मन के टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को सटीक निशाना बनाने में सक्षम होगी और सीमा पर तैनात सैनिकों की मारक क्षमता बढ़ाएगी.

वायुसेना और नौसेना को मिलेंगी मिसाइलें

DAC ने भारतीय वायुसेना और नौसेना के लिए 600 HAMMER प्रिसिजन एयर-टू-ग्राउंड मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी है. लगभग ₹2,400 करोड़ की इस परियोजना के तहत इन मिसाइलों का निर्माण ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अंतर्गत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और फ्रांस की कंपनी Safran की साझेदारी में किया जाएगा. ये मिसाइलें लंबी दूरी से सटीक हमला करने की क्षमता रखती हैं और कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी मानी जाती हैं.

एयर डिफेंस होगा और मजबूत

बैठक में रूसी मूल के Verba Very Short Range Air Defence (VSHORAD) मिसाइल सिस्टम की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। इसका निर्माण भारत में Adani Defence & Aerospace के माध्यम से किया जाएगा. ये सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है. इससे भारतीय सेना की हवाई सुरक्षा पहले की तुलना में और अधिक मजबूत होगी.

रक्षा उद्योग को मिलेगा बड़ा फायदा

इन रक्षा सौदों के बाद देश की प्रमुख रक्षा कंपनियों के लिए बड़े ऑर्डर मिलने का रास्ता साफ हो गया है. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL), भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जैसी कंपनियों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. इससे न केवल रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को भी नई गति मिलेगी.

मौजूदा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए ये फैसला भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है. आधुनिक हथियारों, स्वदेशी तकनीक और घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देकर भारत अपनी सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी कर रहा है.