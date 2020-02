नई दिल्ली: देश की राजधानी में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने 70 में 62 सीटों पर जीत दर्ज कर तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी पाई है. इस जीत के बाद अरविंद केजरीवाल को हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं. इसी सिलसिले में तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली जीत पर बधाई दी है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के लोगों को उनके नेतृत्व का लाभ मिलता रहेगा.

दलाई लामा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट किया, ‘‘परम पूजनीय दलाई लामा के शब्दों और आशीर्वाद से कृतज्ञ हूं. आपको बहुत धन्यवाद.’’

Am humbled by the kind words and blessings from His Holiness The Dalai Lama. Thank you very much @DalaiLama https://t.co/XipFZPZhcP

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 12, 2020