दलाई लामा का बड़ा बयान, चीन से बातचीत के लिए हमेशा तैयार, तिब्बत की आजादी नहीं मांग रहे

धर्मशाला: तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु (Tibetan spiritual head) दलाई लामा (Dalai Lama) ने चीन से बातचीत (Talk to China) की शनिवार को इच्छा जताई, साथ ही स्पष्ट किया कि वह चीन (China) से तिब्बत की आजादी (not seeking Tibet’s independence) की मांग नहीं कर रहे हैं. दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले कांगड़ा एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडियाकर्मियों से कहा, ”चीन बदल रहा है और उसे अब यह अहसास हो चुका है कि तिब्बत के लोग बहुत शक्तिशाली हैं.” उन्होंने कहा, ”तिब्बत की समस्या से निपटने के लिए वह (चीन) मुझसे संपर्क करना चाहते हैं और मैं भी बिल्कुल तैयार हूं.”

एक सवाल के जवाब में दलाई लामा ने कहा, ”मैं चीन के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं और वर्षों पहले यह स्पष्ट कर चुका हूं कि हम पूर्ण आजादी नहीं मांग रहे हैं. हम चीन गणराज्य का हिस्सा रहेंगे. दलाई लामा ने कहा, “मैं चीन के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं और कई साल पहले यह स्पष्ट कर चुका हूं कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) का हिस्सा बने रहेंगे.”