सवर्ण लड़की से प्यार करने वाले दलित लड़के से हैवानियत, नाखून उखाड़े फिर पैरों में ठोक दी कील

पीड़ित परिवार का आरोप है कि लड़के को सिर्फ इसलिए बेरहमी से प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसका एक सवर्ण समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध था. जानकारी के अनुसार युवक और लड़की पिछले कुछ महीनों से एक-दूसरे को जानते थे.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (photo/PTI)

Shocking News Today: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले से सामने आए एक मामले ने समाज को झकझोर कर रख दिया है. यहां 18 साल के एक दलित युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद इलाके में गुस्सा और बेचैनी का माहौल है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि लड़के को सिर्फ इसलिए बेरहमी से प्रताड़ित किया गया क्योंकि उसका एक सवर्ण समुदाय की लड़की के साथ प्रेम संबंध था. जानकारी के अनुसार युवक और लड़की पिछले कुछ महीनों से एक-दूसरे को जानते थे. बताया जा रहा है कि लड़के को लड़की के गांव बुलाया गया. वह अपने एक दोस्त के साथ वहां पहुंचा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला दिया.

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पैर के नाखून उखाड़े

मृतक के परिवार का दावा है कि युवक को एक कमरे में बंद कर घंटों तक पीटा गया. पिता का आरोप है कि उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान मिले. उन्होंने कहा कि बेटे के साथ ऐसी क्रूरता की गई, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. परिवार का कहना है कि उसके नाखून तक उखाड़ दिए गए. पैर में कील ठोक दी गई और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें पहुंचाई गईं. इस घटना ने सिर्फ एक परिवार का बेटा नहीं छीना, बल्कि समाज के सामने कई असहज सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

कार्रवाई में जुटी पुलिस

घटना के बाद अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. परिजनों और स्थानीय लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया. परिवार ने साफ कहा है कि जब तक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक अब तक दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है. जांच टीम घटनास्थल से मिले सबूतों की भी पड़ताल कर रही है.