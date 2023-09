दानिश अली ने निशिकांत दुबे के आरोप की जांच की मांग की, एक और BJP सांसद बोले-PM को Ali ने 'अपशब्द' कहे थे

Ramesh Bidhuri, Danish Ali: लोकसभा में बीते गुरुवार को बीजेपी एम पी (BJP MP) रमेश विधूड़ी (Ramesh Bidhuri) की BSP MP दानिश अली (Danish Ali) के खिलाफ की गई टिप्पणी का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है.आज ने बीएसपी सांसद दानिश अली (Danish Ali) ने लोकसभा अध्यक्ष से निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) के लिखे गए पत्र की जांच की मांग करते हुए खुद की मौखिक मॉब लिंचिग किए जाने की बात कही है, वहीं, एक और बीजेपी सांसद ने बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ जांच की मांग की है.

अली के खिलाफ सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने हाल में लोकसभा में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था. इसके बाद निशिकांत दुबे ने कल शनिवार को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद के बीच दावा किया था कि उनके सांसद रमेश विधूड़ी को दानिश अली ने उकसाया था. दुबे ने कहा था मुस्लिम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को “नीच” कहते रहे थे. उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए.

बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दावा किया है कि जब मैं मामले की गहराई में गया तो मुझे पता चला.” कि बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा कि पीएम मोदी ‘नीच’ हैं. दानिश अली के इस तरह के अमर्यादित आचरण ने उन्हें (रमेश बिधूड़ी को) भड़का दिया…मैं संसद के अंदर किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी का समर्थन नहीं करता…

#WATCH | BJP MP Harnath Singh Yadav says, "Being a responsible citizen of this country, I have written to Lok Sabha Speaker and I was astonished regarding why Ramesh Bidhuri used such words inside the Parliament but when I went deep into the matter, I got to know that BSP MP…

वहीं, बीएसपी सांसद दानिश अली ने अपनी बात को एक बार और दोहराते हुए कहा, “मैं (लोकसभा) अध्यक्ष से अनुरोध करता हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिए क्योंकि यह विशेषाधिकार हनन का एक और मामला है. मैं मांग करता हूं कि निशिकांत दुबे ने जो लिखा है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. अगर निशिकांत दुबे जो कह रहे हैं वो सच है, उसका एक वीडियो भी होना चाहिए… क्या ये सच है कि बीजेपी के सभी सांसद वहां बैठकर हंस रहे थे? इसका मतलब ये है कि वो पीएम के समर्थन में नहीं आए थे… वे सदन में मेरी मौखिक लिंचिंग कर रहे थे और अब अब वे मुझे बाहर पीट-पीटकर मारने की कोशिश कर रहे हैं…”

#WATCH | Delhi: BSP MP Danish Ali says, "I request the (Lok Sabha) speaker that this should be inquired because this is one more matter of breach of privilege. I demand action be taken against Nishikant Dubey for what he has written… If what Nishikant Dubey is saying is true,…

