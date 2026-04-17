By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दानिश शेख से निदा खान तक, TCS कांड के 8 किरदार, जानिये किस पर क्या हैं आरोप
Tcs Scandal: टीसीएस नासिक केस में 9 एफआईआर दर्ज हुई और 8 पीड़िताएं सामने आई हैं. यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न से लेकर धर्म परिवतर्न के लिए दबाब बनाने जैसे आरोपों से लगता है कि आरोपी सिंडिकेट की तरह काम करते थे.
Tcs Scandal: टीसीएस नासिक केस में यौन उत्पीड़न से लेकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने के कई आरोप लगाए गए हैं. अब तक 8 पीड़ित लड़कियां शिकायत दर्ज करा चुकी हैं, जिसके आधार पर 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं. 8 लोगों पर अलग-अलग तरह के आरोप लगे हैं और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है. आइये जानते हैं कि किस आरोपी का क्या रोल था और वे कैसे लड़कियों को प्रताड़ित करते थे.
निदा खान
पहले बताया जा रहा था कि निदा एचआर टीम का हिस्सा थी. लेकिन, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि वह प्रोसेस एसोसिएट के तौर पर 2021 से काम कर रही है. उस पर आरोप है कि उसने कार्यस्थल पर कर्मचारियों संग धार्मिक उत्पीड़न किया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई. जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने जैसे आरोप भी उसके खिलाफ लगे हैं. निदा पर यह भी आरोप है कि उसने कर्मचारियों के शिकायत के बावजूद भी सीनियर अधिकारियों के पास पहुंचाने के बजाए दबाए रही. निदा ने खुद को गर्भवती बताया है और अग्रिम जमानत याचिका दायर की है.
दानिश शेख
दानिश शेख पर रेप का केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि उसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए. वह पहले से शादीशुदा और दो बच्चों का पिता है. उस पर पीड़िता पर धर्म अपनाने के लिए प्रभावित करने का भी आरोप है. यह पीड़िता रोजा भी रखने लगी थी, जिससे परिवार को शक हुआ. दानिश शेख मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है, जिसने नौकरी दिलाने के बहाने पीड़िता को फंसाया था.
तौसीफ अत्तार
आरोप है कि इसने महिला से यौन संबंध बनाने की मांग की थी. यह भी कहा गया है कि ईद के दौरान आरोपी तौसीफ ने एक पुरुष कर्मचारी को घर बुलाकर जबरन टोपी पहनाई और कन्वर्जन का दबाव बनाया.
आसिफ अंसारी
एक पीड़ित का आरोप है कि आरोपी आसिफ अंसारी अक्सर करीब बैठने की कोशिश करता और बिना अनुमति शरीर को छूता था. आसिफ ने कई बार महिला के पहनावे पर अश्लील टिप्पणियां कीं.
रजा मेनन और शाहरुख कुरैशी
एक महिला की शिकायत के अनुसार ट्रेनिंग के दौरान ही आरोपी रजा मेमन और शाहरुख निजी जीवन, शादी और पति की अनुपस्थिति को लेकर भद्दे सवाल करते थे. उन्हें ऑफिस में ‘प्लेयर’ बुलाया गया और चरित्र पर सवाल उठाए गए.
अश्विनी चैनानी
टीसीएस ऑफिस पुणे की महिला अधिकारी पर शिकायतों को नजरअंदाज करने का आरोप है.
शफी शेख
शफी कई मामलों में बाकी आरोपियों के साथ सह आरोपी है, जिसमें अश्लील टिप्पणियां, धार्मिक मामलो में कमेंट करने जैसे आरोप हैं. उसने जेल में अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें