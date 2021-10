Darjeeling landslide: चाहे उत्तराखंड (Uttarakhand) और हिमाचल (Himachal) हो या उत्तर-पूर्व के राज्य, भारी बारिश और भूस्खलन (landslides all across the hills) के कारण पहाड़ों में लोगों का जीना मुहाल हो गया है. उत्तरी बंगाल के कलिम्पॉन्ग (Kalimpong) और दार्जलिंग क्षेत्रों और सिक्किम (Sikkim) में कई जगह भूस्खलन के कारण यात्री जहां-तहां फंस गए हैं. खबर है कि कलिम्पॉन्ग में भारी बारिश के चलते लावा के पास सड़क का एक हिस्सा बह गया है. इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर लावा रोड कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बंद हो गई है.Also Read - बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले! एक्शन में आई ममता सरकार, जिला प्रशासन को दिया ये निर्देश

अधिकारियों के अनुसार इन पहाड़ी इलाकों में बारिश और भूस्खलन के कारण मंगलवार रात को कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई. हालांकि, बुधवार सुबह और किसी के हताहत होने की खबर नहीं हैं. कई जगहों पर भूस्खलन के कारण सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 10 बंद (NH10 Closed) है. दार्जलिंग-सुखिया रोड (Darjeeling Sukhia road closed) भी भूस्खलन के कारण बंद है. Also Read - उत्तराखंड में भारी बारिश का Red Alert, गंगोत्री-यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन; बर्फबारी से बढ़ी ठिठुरन

मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में दार्जलिंग में 233 मिली मीटर और कलिम्पॉन्ग में 199 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई है. उधर जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी में भी 151 और 195 मिली मीटर बारिश हुई है. Also Read - West Bengal Weather Forecast: पश्चिम बंगाल में 20 अक्टूबर तक भारी बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

हालांकि, दक्षिण बंगाल में बारिश का दौर अब थमता हुआ नजर आ रहा है. सोमवार को कनिंग, हल्दिया और दीघा जैसे समुद्र तटीय इलाकों में 100 मिली मीटर तक बारिश दर्ज की गई थी, जो पिछले 24 घंटे में कम होकर 25 मिली मीटर रह गई है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सिर्फ 6.3 मिमी बारिश हुई है.