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भारत में डेटा सेंटर क्षमता में 4 गुना उछाल का अनुमान, AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग से बदलेगा बाजार!

भारत की डेटा सेंटर इंडस्ट्री अब तेज रफ्तार विस्तार के दौर में प्रवेश कर रही है. आने वाले कुछ सालों में करीब 1.6 गीगावाट क्षमता वाला यह बाजार बढ़कर 6 गीगावाट तक पहुंच सकता है.

Written by: Nandan Singh
Published: September 2, 2026, 4:14 PM IST
Data center
बढ़ेगी डेटा सेंटर क्षमता. (Photo/Meta AI)
  • बढ़ेगी डेटा सेंटर इंडस्ट्री की क्षमता
  • 2029 तक 6 गीगावाट होने की उम्मीद
  • 110 अरब डॉलर की पूंजी की जरूरत
  • AI बनेगा ग्रोथ का इंजन

भारत में डेटा की बढ़ती खपत अब सिर्फ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी नहीं रह गई है. यह देश में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगली बड़ी रेस का आधार बन रही है. डेटा सेंटर क्षमता में संभावित चार गुना उछाल के साथ भारत वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के नक्शे पर और मजबूत स्थिति बनाने की दिशा में बढ़ रहा है. यह जानकारी बुधवार यानी 2 सितंबर 2026 को जारी एक रिपोर्ट में दी गई. जेएलएल की रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में डेटा सेंटर क्षेत्र में 101 मेगावाट की मांग दर्ज की गई, जो पिछले तीन वर्षों के पहली छमाही के औसत से 20 प्रतिशत से अधिक है.

आपूर्ति रही मजबूत

इस अवधि में आपूर्ति भी मजबूत रही और 85 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई, जो मुख्य रूप से मुंबई और चेन्नई में केंद्रित रही. पहले से बुक की गई क्षमता की तेजी से डिलीवरी के कारण डेटा सेंटर में मौजूद खाली क्षमता घटकर रिकॉर्ड निचले स्तर 2.8 प्रतिशत पर आ गई, जो बाजार की मजबूत स्थिति को दर्शाता है. रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक हाइपरस्केलर कंपनियां बाजार की गतिशीलता को मूल रूप से बदल रही हैं. वे नई क्षमता का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा सेल्फ-बिल्ड सुविधाओं के जरिए विकसित करने की प्रतिबद्धता जता रही हैं. हैडिंग

और पढ़ें: AI की रफ्तार से बढ़ी बिजली की मांग, 2030 तक डेटा सेंटर्स का खर्च होगा दोगुना

डेटा सेंटर हब बन रहे शहर

हाइपरस्केल सेल्फ-बिल्ड परियोजनाओं के तहत 2029 तक 1.4 गीगावाट क्षमता उपलब्ध होने की उम्मीद है. बड़े निवेश के चलते हैदराबाद और विशाखापत्तनम जैसे शहर गीगावाट-स्तरीय डेटा सेंटर हब में बदल रहे हैं, जबकि मुंबई और चेन्नई जैसे स्थापित बाजार भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं. हालिया केंद्रीय बजट में विदेशी क्लाउड सेवा प्रदाताओं के लिए 20 साल की टैक्स हॉलिडे की घोषणा की गई है, जिसे 31 मार्च, 2047 तक बढ़ाया गया है. इससे निवेश प्रतिबद्धताओं में काफी तेजी आई है.

विदेशी पूंजी निवेश

इस नीति के तहत 50 अरब डॉलर से अधिक की विदेशी पूंजी निवेश प्रतिबद्धताएं आकर्षित हुई हैं. यह पहल भारत को वैश्विक एआई और क्लाउड सेवाओं की रूटिंग के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ लंबी अवधि के पूंजी निवेश के जोखिम को कम करने में मदद कर रही है. इस विस्तार के लिए रियल एस्टेट निर्माण पर 4 अरब डॉलर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लंबिंग (एमईपी) बुनियादी ढांचे पर 18 अरब डॉलर तथा सर्वर और रैक समेत आईटी उपकरणों पर 88 अरब डॉलर की जरूरत होगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि 2033 तक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर) विकसित होने से बड़े डेटा सेंटर कैंपस के लिए ऑफ-ग्रिड बिजली समाधान की भविष्य में संभावनाएं पैदा हो सकती हैं. (आईएएनएस)

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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