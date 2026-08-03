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Datia Election Result: क्या दतिया में होगा उलटफेर? BJP से आगे निकले कांग्रेस उम्मीदवार- यहां जानें हर अपडेट

Datia Election Results: मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है. यह सीट कांग्रेस विधायक को अयोग्य घोषित किये जाने के बाद खाली हुई थी.

Written by: Parinay Kumar
Published: August 3, 2026, 12:25 PM IST
Datia Election Results Live Updates
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Datia Election Result Live Update: मध्यप्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज (अगस्त, 01, 2026) आएंगे. वोटों की गिनती जारी है. कांग्रेस नेता घनश्याम सिंह (Ghanshyam Singh) ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी (Ashutosh Tiwari) पर बढ़त हासिल की है. अब तक, 15 में से चार राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें सिंह मामूली अंतर से आगे चल रहे हैं. भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के मुताबिक, घनश्याम सिंह को 17,290 वोट मिले हैं, जबकि आशुतोष तिवारी को 16,457 वोट मिले हैं. दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए काउंटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई. उपचुनाव के लिए वोटिंग 30 जुलाई को हुई थी.

दतिया में उपचुनाव की जरूरत क्यों पड़ी?

दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव की जरूरत तब पड़ी जब मौजूदा कांग्रेस MLA राजेंद्र भारती को अयोग्य घोषित कर दिया गया. साल 2015 के बैंक फ्रॉड केस में दोषी पाए जाने और तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद भारती की मेंबरशिप चली गई थी.

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दतिया विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान हुआ था. यहां 71.44 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले थे. मतगणना शुरू होने से पहले कांग्रेस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी के विरोध में उपचुनाव में प्रचार किया था. मतगणना पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रही है.

मतगणना के लिए कुल 21 काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें 20 काउंटर EVM मतगणना तथा 1 काउंटर डाक मतपत्रों की गणना के लिए निर्धारित किया गया है. हर मतगणना काउंटर पर तीन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो निर्वाचन आयोग के निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार मतगणना कार्य करेंगे.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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