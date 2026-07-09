नौकरी की चाहत में बेटी ने ही रची मां की हत्या की साजिश, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को किया हायर और फिर... जानें पूरी कहानी

पुलिस के मुताबिक, पिता की मौत के बाद आयुषी उनकी सरकारी नौकरी चाहती थी, लेकिन मां नीरज ने वह नौकरी खुद ले ली. मां और बेटी के बीच पिछले दो-तीन सालों से प्रॉपर्टी को लेकर भी विवाद चल रहा था.

Written by: Parinay Kumar
Published: July 9, 2026, 2:06 PM IST
पुलिस का दावा है कि आयुषी शर्मा ने अपने चाचा और कजिन के साथ मिलकर साजिश रची.
पुलिस का दावा है कि आयुषी शर्मा ने अपने चाचा और कजिन के साथ मिलकर साजिश रची.

Rajasthan News: राजस्थान के जयपुर से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, यहां 23 साल की एक महिला ने परिवार की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने और सरकारी नौकरी पाने के लिए अपनी ही मां की हत्या की साजिश रच डाली. पुलिस का दावा है कि आयुषी शर्मा ने अपने चाचा और कजिन के साथ मिलकर साजिश रची. इसके लिए उसने 7 लाख रुपये में कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया और हत्या को सड़क दुर्घटना जैसा दिखाने के लिए अपनी मां को स्कॉर्पियो से कुचलवा दिया. मृतक नीरज शर्मा (45) एक कोर्ट में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDC) के तौर पर काम करती थीं और 3 जुलाई को जयपुर के प्रताप नगर इलाके में उनकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में आयुषी शर्मा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है.

बेटी ने मां को स्कॉर्पियो से कुचलवाया

पुलिस के मुताबिक, नीरज अपने बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ने के बाद घर लौट रही थीं, तभी लगभग 130 kmph की रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि उनका शरीर हवा में लगभग 100 फीट दूर जा गिरा. उनकी मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया. जब जांच करने वालों ने इलाके के CCTV फुटेज की जांच की तो उन्हें ऐसे सबूत मिले, जिनसे पता चला कि टक्कर कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची-समझी हत्या थी. जांच में आखिरकार उस साजिश का भी खुलासा हुआ जिसे पुलिस कई परिवार के सदस्यों और किराए के हमलावरों की मिलीभगत बता रही है.

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अनुकंपा पर नौकरी कर रहीं थीं नीरज

DCP ईस्ट रंजीता शर्मा ने बताया कि नीरज के पति की मौत लगभग एक साल पहले हो गई थी. उनकी मौत के बाद, नीरज को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिली और उन्होंने LDC के तौर पर काम शुरू किया. पुलिस ने बताया कि आयुषी सरकारी नौकरी चाहती थी जो उसके पिता की मौत के बाद खाली हुई थी. हालांकि, नीरज ने वह नौकरी खुद ले ली. जांच करने वालों ने यह भी बताया कि मां और बेटी के बीच पिछले दो-तीन सालों से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था. पुलिस के अनुसार, आयुषी ने अपनी मां को रास्ते से हटाने के लिए अपने चाचा मोहन स्वरूप और कजिन बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर साजिश रची. जांच करने वालों का दावा है कि तीनों ने हत्या को अंजाम देने के लिए भरतपुर के रहने वाले हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपये में हायर किया था.

हत्या की महीने से चल रही थी प्लानिंग

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शुरू में किराए की थार SUV का इस्तेमाल करके नीरज पर नजर रखी थी, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही. जांच करने वालों का आरोप है कि स्कॉर्पियो से अंतिम हमला करने से पहले उन्होंने लगभग एक महीने तक उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी. जांच के अनुसार, आरोपियों ने हत्या के दिन नीरज की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी थी. मोहित शर्मा ने उसकी लोकेशन बताई, जबकि रोहित जाटव पास ही मोटरसाइकिल पर तैनात था. पुलिस ने बताया कि जब गाड़ी ने नीरज को टक्कर मारी, तो आकाश शर्मा स्कॉर्पियो चला रहा था और अरविंद शर्मा उसके साथ था. घटना के बाद, आरोपी स्कॉर्पियो छोड़कर मोटरसाइकिल से भाग गए.

नीरज के भाई ने पुलिस को दी थी शिकायत

इस मामले की जानकारी नीरज के भाई राकेश कुमार शर्मा ने पुलिस को दी. उन्होंने जांचकर्ताओं को बताया कि नीरज ने पहले शिकायत की थी कि उसकी बेटी, ससुराल वाले और चचेरा भाई उसे प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों को लेकर परेशान कर रहे थे. उन्होंने यह भी दावा किया कि उसे कई बार जान से मारने की धमकी मिली थी. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आयुषी ने जांचकर्ताओं को बताया कि वह अपने पिता की मौत के बाद खाली हुई सरकारी नौकरी चाहती थी, लेकिन उसकी मां ने वह नौकरी ले ली थी.

जांचकर्ताओं का आरोप है कि इसके बाद उसने नौकरी और परिवार की प्रॉपर्टी दोनों पर कब्जा करने के लिए अपनी मां की हत्या की साजिश रची. पुलिस ने इस मामले में आयुषी शर्मा, मोहन स्वरूप, मोहित शर्मा, आकाश शर्मा, अरविंद शर्मा, हेमंत शर्मा और रोहित जाटव को गिरफ्तार किया है. बलराम उर्फ रवि, जिसे जांचकर्ता मुख्य साजिशकर्ता बताते हैं, अभी भी फरार है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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