CoronaVaccine For Children: देश में अब 15 साल ही नहीं, 12 साल से भी बड़े सभी बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा. दवा नियामक ड्रग कंटोलर जनरल आफ इंडिया (DCGI) ने भारत बायोटेक के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन (Bharat Biotech’s Covaxin) को 12 से 18 साल के बच्चों के लिए आपात इस्तेमाल की इजाजत दे दी है. बता दें कि इससे पहले, भारत बायोटेक ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) को कोवैक्सीन (BBV152) के लिए दो से 18 वर्ष आयु वर्ग का क्लीनिकल डाटा प्रस्तुत किया था.Also Read - बड़ी खुशखबरी! बच्चों के लिए जल्द आ रही है कोरोना वैक्सीन-Covavax, अदार पूनावाला ने कही ये बड़ी बात...

इस बारे में भारत बायोटेक ने कहा था सीडीएससीओ और विषय विशेषज्ञ समिति (SEC) ने डाटा की पूरी तरह से समीक्षा करने के बाद अपनी सकारात्मक सिफारिशें प्रदान की हैं. जिसके बाद शनिवार को डीसीजीआइ ने इसके आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है. स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कोवैक्सीन को इजाजत मिलने के बाद बड़े पैमाने पर बच्चों का टीकाकरण अभियान चलाया जा सकता है. देश में इस समय वैक्सीन का पर्याप्त स्टाक है. Also Read - Zydus Cadila Vaccine: यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में लगेगी Zycov-D वैक्सीन, बढ़ेगी टीकाकरण की रफ्तार

The Drugs Controller General of India (DCGI) on Saturday granted emergency use authorisation to indigenously-developed Bharat Biotech’s Covaxin for children above 12 years with certain conditions, reads DCGI letter to Bharat Biotech pic.twitter.com/WV4BTj8Rb8

— ANI (@ANI) December 26, 2021