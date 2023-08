Flight में शख्स ने खींची Air Hostess-महिला यात्रियों की आपत्तिजनक तस्वीरें- महिला आयोग ने DGCA को भेजा नोटिस

दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने SpiceJet की एक उड़ान के दौरान एयरहोस्टेस (Air Hostess) और महिला यात्रियों की आपत्तिजनक तस्वीरें खींचने की घटना का संज्ञान लिया है. महिला आयोग ने इसे लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) को नोटिस जारी किया है. आयोग ने कहा कि उसने Instagram पर सामने आए घटना से संबंधित वीडियो का स्वत: संज्ञान लिया है. इसने कहा कि कथित घटना 16 अगस्त को दिल्ली-मुंबई स्पाइसजेट (Delhi to Mumbai SpiceJet Flight) उड़ान में हुई थी.

आयोग ने कहा, ‘सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आरोप है कि एक यात्री विमान में सवार महिलाकर्मी और अपनी महिला सह-यात्री की अश्लील तस्वीरें खींचने की कोशिश कर रहा था. बताया गया है कि जब यात्री के मोबाइल फोन की जांच की गई तो, उसमें विमान में सवार महिलाओं और एयरहोस्टेस की आपत्तिजनक तस्वीरें थीं.’ DCW ने कहा कि उसने मामले में पुलिस उपायुक्त, IGI एयरपोर्ट और DGCA के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है.

महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और DGCA से 23 अगस्त तक कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है. DCW की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, ‘उड़ानों में यौन उत्पीड़न की शिकायतें बढ़ रही हैं. यह अस्वीकार्य है. इस विशेष मामले में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और मामले की जांच कर दोषियों को दंडित किया जाना चाहिए.’