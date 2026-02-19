  • Hindi
घर खरीदने का सुनहरा मौका! DDA फ्लैट्स अब 12 लाख तक होंगे सस्ते! पार्किंग चार्ज खत्म

आज भी दिल्ली में घर खरीदने का प्लान बना रहे हैं लेकिन बजट नहीं बन पा रहा तो ये खबर आपके काम की है. अब डीडीए के फ्लैट्स की कीमत काफी कम हो गई है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने घर खरीदने वालों को बड़ी राहत दी है. अब DDA की हाउसिंग स्कीम्स में फ्लैट्स की कीमतों से अलग से पार्किंग चार्जेस हटा दिए गए हैं. पार्किंग (कवरड या अनकवरड, कार/स्कूटर गैरेज) की निर्माण लागत को अब कुल प्रोजेक्ट खर्च में शामिल कर लिया जाएगा, जिससे फ्लैट की कुल कीमत में कमी आएगी. यह फैसला 12 फरवरी 2026 को जारी DDA के ऑफिस ऑर्डर के तहत लागू हुआ है.इस बदलाव से फ्लैट्स की कीमतें कैटेगरी के आधार पर 5 लाख से 12 लाख रुपये तक कम हो जाएंगी.

MIG फ्लैट्स में 4 से 5 लाख रुपये की कमी

खासतौर पर MIG (मिडिल इनकम ग्रुप) और HIG (हाई इनकम ग्रुप) कैटेगरी के फ्लैट्स पर इसका असर ज्यादा दिखेगा. उदाहरण के तौर पर, कर्मयोगी आवास योजना में HIG फ्लैट्स (11 वर्ग मीटर पार्किंग स्पेस वाली) की कीमत लगभग 10 लाख रुपये कम हो सकती है, जबकि MIG फ्लैट्स में 4 से 5 लाख रुपये की कमी आ सकती है.

टावरिंग हाइट्स ककरडूमा स्कीम में पार्किंग स्पेस बड़े होने से कमी और ज्यादा हो सकती है. यह नीति चार प्रमुख चल रही स्कीम्स पर तुरंत लागू हो गई है:

  • DDA कर्मयोगी आवास योजना 2025 (FCFS),
  • DDA टावरिंग हाइट्स ककरडूमा हाउसिंग स्कीम 2025 (ई-ऑक्शन),
  • DDA नागरिक आवास योजना 2026 (FCFS) और
  • DDA टावरिंग हाइट्स ककरडूमा हाउसिंग स्कीम 2026 (FCFS).

भविष्य में लॉन्च होने वाली सभी स्कीम्स पर भी यह लागू रहेगी.

पहले पार्किंग की लागत अलग से जोड़ी जाती थी, जिसमें कार/स्कूटर गैरेज की निर्माण लागत (प्लिंथ एरिया रेट का 60% तक), पार्किंग की लागत और भूमि लागत शामिल होती थी. अब प्लिंथ एरिया रेट (PAR) कैलकुलेशन में पार्किंग निर्माण खर्च को कुल हाउसिंग पॉकेट डेवलपमेंट खर्च में मिला दिया जाएगा. इससे कोई अलग या अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा.

यह फैसला घर खरीददारों के लिए काफी फायदेमंद

यह फैसला घर खरीददारों के लिए काफी फायदेमंद है, क्योंकि दिल्ली में पार्किंग स्पेस की लागत काफी अधिक होती है. पहले अलग चार्ज से कुल कीमत बढ़ जाती थी, अब यह ट्रांसपेरेंट और किफायती हो गया है. पहले आवंटन ले चुके खरीददारों को भी रिफंड या एडजस्टमेंट का प्रावधान है. DDA के इस कदम से आवासीय योजनाएं ज्यादा आकर्षक बनेंगी और मध्यम व उच्च आय वर्ग के लोग आसानी से घर खरीद सकेंगे. यह दिल्ली में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए सकारात्मक बदलाव है.

