साल भर में कितनी बार निकलती है DDA फ्लैट्स की सेल? कैसे करें रजिस्ट्रेशन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

DDA Flat sale 2026 scheme: DDA साल में 2-3 बार फ्लैट्स की सेल निकालता है. इस सेल ऑक्शन में शामिल होने का रजिस्ट्रेशन और पेमेंट प्रोसेस अब पूरी तरह डिजिटल है. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

DDA फ्लैट्स सेल 2026: साल में कितनी बार आता है मौका और क्या है पूरा प्रोसेस

हर किसी की चाहत होती है दिल्ली की भीड़भाड़ में अपना एक छोटा सा आशियाना हो. अपने आशियाने में वह खिड़की से ढलता सूरज हाथ में चाय का प्याला लेकर देखे. हर मिडिल क्लास इंसान का यह सबसे प्यारा सपना होता है. देश के लाखों लोगों के इसी सपने को सच करने का जरिया दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी (DDA) बनती है. 2026 में DDA ने फ्लैट्स खरीदने के नियमों को काफी आसान बना दिया है.

साल भर में कितनी बार निकलती है DDA सेल?

DDA फ्लैट्स की सेल के लिए कोई एक फिक्स टाइम टेबल नहीं होता. यह पूरी तरह फ्लैट्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है. आमतौर पर साल में 2 से 3 बार बड़ी हाउसिंग स्कीम्स आती हैं. 2026 में DDA ने अब तक तीन मुख्य स्कीम्स लॉन्च की हैं.

पहली स्कीम अक्सर साल की शुरुआत (जनवरी-फरवरी) में आती है. दूसरी सेल त्योहारों के आसपास आती है. अब DDA पहले आओ, पहले पाओ मोड में भी फ्लैट्स बेच रहा है. इसका मतलब है कि अब साल भर कभी भी फ्लैट खरीदने का मौका मिल सकता है.

रजिस्ट्रेशन करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस?

DDA ने अब पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है. अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, तो DDA फ्लैट के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं…

सबसे पहले DDA की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in पर जाएं. यहां अपना यूजर रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, पैन कार्ड और आधार नंबर डालकर नया अकाउंट बनाएं.

रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल पर आए OTP की मदद से पोर्टल पर लॉगिन करें.

लॉगिन करते ही स्क्रीम पर स्कीम की लिस्ट आएगी.

आप डैशबोर्ड पर चल रहे एक्टिव स्कीम्स की लिस्ट के अनुसार सेलेक्ट करें.

यहां आप अपने पसंद की लोकेशन जैसे द्वारका, नरेला या रोहिणी चुनें.

रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान डिजिटल तरीके से करें.

सिक्योरिटी डिपॉजिट की जानकारी

रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है. इसे अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) भी कहते हैं. यह राशि फ्लैट की कैटेगरी पर निर्भर करती है. 2026 की स्कीम्स के लिए संभावित राशि नीचे है,

आवेदन की पूरी प्रक्रिया

2026 में आवेदन के लिए आपको कुछ नए अपडेट्स का ध्यान रखना होगा. प्रीमियम फ्लैट्स के लिए अब ई-ऑक्शन (E-Auction) अनिवार्य है. इसमें सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को फ्लैट मिलता है.

सस्ते फ्लैट्स के लिए ड्रा सिस्टम या FCFS का इस्तेमाल होता है. नरेला जैसे इलाकों में अब एजुकेशन हब और मेट्रो की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है. इसलिए वहां डिमांड तेजी से बढ़ रही है. आवेदन के लिए आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए. आपके पास पहले से दिल्ली में कोई फ्लैट नहीं होना चाहिए.

जरूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट

आवेदन के टाइम हर कस्टमर के पास ये पेपर अपने पास तैयार रखें,

आधार कार्ड और पैन कार्ड की कॉपी,

लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो,

एक्टिव बैंक अकाउंट और कैंसिल चेक,

रेजिडेंस प्रूफ (बिजली बिल या वोटर कार्ड),

जाते-जाते बता दें कि दिल्ली में घर लेना अब किस्मत का खेल नहीं रहा. सही टाइम पर सही जानकारी ही आपको घर दिला सकती है. DDA की वेबसाइट को हर महीने चेक करते रहें. अपने बजट और परिवार की जरूरतों के हिसाब से ही फ्लैट का चुनाव करें.