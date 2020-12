DDC polls result latest News: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) में जिला विकास परिषद (District Development Council elections) के रिजल्‍ट आने के बाद बीजेपी ने जहां सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद अपनी सबसे बड़ी जीत बताते बताया है, वहीं सबसे अधिक सीटें जीतने वाले गुपकार अलायंस में शामिल प्रमुख दल नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के नेता उमर अब्‍दुल्‍ला ने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा- तीन सीटें मुबारक हों. Also Read - WB Assembly Election: आपस में भिड़े शुभेंदु अधिकारी और TMC के समर्थक

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने जम्‍मू-कश्‍मीर में डीडीसी चुनाव परिणाम के बाद कहा, DDC चुनाव में लोकतंत्र की जीत हुई, लोगों की आशा की जीत हुई और पीएम मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा ये उसकी जीत है. इस चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है. BJP को 75 सीटें मिली, नेशनल कांफ्रेंस को 67 सीट,PDP को 27 और कांग्रेस को 26 सीट मिली हैं.

The District Development Council elections in Jammu and Kashmir can be surmised as a victory of democracy & a victory for the locals. It's also a victory of the vision which PM Modi had envisioned for the state: Union Minister & BJP leader Ravi Shankar Prasad, on DDC polls result pic.twitter.com/2rgbuKznC9

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, जो बार-बार गुपकार एलायंस की जीत बताई जा रही है, वो एलायंस इसलिए बनी, क्योंकि वे जानते थे कि वो BJP से अकेले नहीं लड़ सकते थे. बीजेपी को 4,87,364 वोट मिले हैं, नेशनल कॉन्‍फ्रेंस को 2,82,514, पीडीपी (PDP) को 57,789 और कांग्रेस 1,39,382 मिले हैं. इन तीनों का वोट मिला दीजिए तो BJP का वोट इनसे अधिक है.

उमर बोले- मैं भाजपा को कश्‍मीर में उनकी 3 सीटों के लिए बधाई देता हूं

जम्‍मू-कश्‍मीर के पूर्व मुख्‍यमंत्री और नेशनल कॉन्‍फ्रेंस के नेता, मैं उन्हें (भाजपा को) उनकी 3 सीटों के लिए (कश्मीर में) बधाई देता हूं, लेकिन जम्मू में हमारी 35 सीटों का क्या. हम मानते हैं कि हमने पूरे जम्मू-कश्मीर उपस्थिति दर्ज कराई है. बीजेपी हमें कश्मीर आधारित पार्टी कहती रहती है. यदि हम कश्‍मीर आधारित 35 सीटों के साथ जम्‍मू में हैं, तो फिर वे पूरी तरह से जम्मू आधारित भी नहीं हैं.

I congratulate them (BJP) for their 3 seats (in Kashmir) but what about our 35 seats in Jammu. Admit that we’ve pan J&K presence. BJP keeps calling us Kashmir based party. If we are Kashmir based with 35 seats in Jammu, then they are not even fully Jammu based: Omar Abdullah, NC pic.twitter.com/3PhJcqbwoD

