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Deactivated Credit Card Billed 3 3 Million Rupees After 10 Year Old Leaving Person Shocked Consumer Court What Happened Next Is Beyond Belief

10 साल से बंद क्रेडिट कार्ड का बिल आया 33 लाख, नोटिस मिलते ही हैरान हुआ शख्स, आगे क्या हुआ सुनकर यकीन नहीं होगा

Deactivated Credit card bill after 10 years: मैसूर के एक शख्स ने अपान क्रेडिट कार्ड बंद करवाया था. इस घटना के 10 साल बाद बैंक ने उसे 33.83 लाख रुपये चुकाने का लीगल नोटिस भेजा. आइये जानते हैं कि इस मामले में शख्स को कैसे राहत मिली, कंज्यूमर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया...

क्रेडिट कार्ड डिएक्टिवेट कराने के 10 साल बाद बैंक ने शख्स को भेजा 33 लाख का लीगल नोटिस, जानें आगे क्या हुआ

मान लीजिए कि आपने 10 साल पहले अपना क्रेडिट कार्ड पूरी तरह सेटल करके डिएक्टिवेट करवा दिया हो, और अचानक एक दिन आपके पास 33 लाख चुकाने का लीगल नोटिस आ जाए! इस भारी-भरकम बिल पर नजर पड़ते ही किसी भी सामान्य इंसान के हांथ-पांव फूल जाएंगे. ऐसा ही कुछ कर्नाटक के मैसूर में रहने वाले वेंकटेश के साथ हुआ. आइये जानते हैं इस बारे में विस्तार से…

10 साल पहले बंद हो चुका था क्रेडिट कार्ड

यह मामला साल 2010 का है. वेंकटेश ने अगस्त 2010 में अपने क्रेडिट कार्ड के सभी बकाये को चुकाने के बाद कार्ड बंद करने की रिक्वेस्ट डाल दी थी. बैंक ने भी कन्फर्म कर दिया था कि कार्ड बंद हो चुका है. शख्स को लगा कि अब किस्सा खत्म, लेकिन बैंक के सिस्टम में कुछ और ही चल रहा था.

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33 लाख का लीगल नोटिस

शांति से कट रही जिंदगी में तूफान तब आया जब दिसंबर 2020 में बैंक ने अचानक उन्हें एक लीगल नोटिस थमा दिया. नोटिस में लिखा था कि उनके कार्ड पर 33.83 लाख रुपये का बकाया है. 10 साल तक खामोश रहने के बाद बैंक अचानक जागा और कॉल्स, मैसेज और नोटिस के जरिए शख्स को परेशान करना शुरू कर दिया.

बैंक ने मानने से किया इंकार

हैरानी की बात यह थी कि पिछले 10 साल में उस कार्ड से एक भी ट्रांजैक्शन (Transaction) नहीं हुआ था. वेंकटेश ने जून 2022 में बैंक को जवाब दिया कि कार्ड तो एक दशक पहले ही बंद हो चुका है, फिर यह बिल कैसा? लेकिन बैंक अपनी जिद पर अड़ा रहा और लगातार मानसिक दबाव बनाता रहा.

मामला पहुंचा कंज्यूमर कोर्ट

जब बैंक ने बात नहीं मानी, तो वेंकटेश ने हार मानने के बजाय कानूनी रास्ता चुना. उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का दरवाजा खटखटाया. वहां साल 2024 में कोर्ट ने बैंक को दोषी माना और शख्स को 1 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश दिया, लेकिन वेंकटेश इस रकम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने ऊपरी अदालत का रुख किया.

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कर्नाटक स्टेट कंज्यूमर कमीशन में सुनवाई

वेंकटेश ने कर्नाटक स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अपील की. उनके वकील अनुदीप एल. जैन ने कोर्ट में दलील दी कि बैंक की इस हरकत ने उनके क्लाइंट को सालों तक टॉर्चर किया है. 10 साल बाद बिना किसी ट्रांजैक्शन के इतना भारी बिल भेजना सरासर गलत और सेवा में भारी कमी (Deficiency in service) है.

बैंक को लगा तगड़ा झटका

फरवरी 2026 में स्टेट कमीशन ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने बैंक की कड़ी फटकार लगाई और कहा कि एक बंद हो चुके कार्ड पर करोड़ों का ब्याज थोपना गलत है. कोर्ट ने बैंक के दावे को सिरे से खारिज कर दिया और वेंकटेश के पक्ष में फैसला सुनाया.

बैंक देगा 5 लाख रुपये का हर्जाना

कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि वह वेंकटेश को 5 लाख रुपये का हर्जाना दे. इसके अलावा बैंक को 1 लाख रुपये वकील की फीस और 50,000 रुपये कानूनी खर्च के तौर पर भी देने होंगे. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर 30 दिन के अंदर यह पैसा नहीं दिया गया, तो बैंक को इस पर 9% का ब्याज भी भरना होगा. जाते-जाते बता दें कि वेंकटेश को तो कंज्यूमर कोर्ट से राहत मिल गया, लेकिन आप क्रेडिट कार्ड बंद कर रहे हों तो अपना NOC (No Objection Certificate) या क्लोजर ईमेल संभाल कर रखें. बैंक की तकनीकी गलती आपको लाखों का चूना लगा सकती है.