वंदे भारत ट्रेन के खाने में मिला मरा हुआ कॉकरोच, फोटो वायरल होने पर हरकत में आया IRCTC

Cockroach In Vande Bharat Food: वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री ने खाने में मरा हुआ कॉकरोच मिलने की शिकायत की है. यात्री के अनुसार 1 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस से रानी कमलापति से जबलपुर जंक्शन तक यात्रा के दौरान आईआरसीटीसी की ओर से परोसे गए खाने में मरा हुआ कॉकरोच मिला.

यात्री ने खाने की कई तस्वीरें एक्स पर शेयर कीं, जिसके बाद कई यूजर्स ने भी हैरानी जताई. जिन्होंने भारतीय ट्रेनों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता पर सवाल उठाए. आईआरसीटीसी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया और वायरल पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी. डॉ. शुभेंदु केशरी नाम के यात्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस में मिली नॉन-वेज थाली की तस्वीरें शेयर की हैं.

तस्वीरों में खाने में मरा हुआ कॉकरोच दिख रहा है. डॉ. केशरी ने इस मामले को लेकर जबलपुर स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है. केशरी ने लिखा, ‘मैं एक फरवारी को ट्रेन संख्या 20173 आरकेएमपी से जेबीपी (वंदे भारत एक्सप्रेस) तक यात्रा कर रहा था, जिसमें मुझे मिले खाने के पैकेट में मृत कॉकरोच देखकर मैं हैरान रह गया.’

I was travelling on 1/02/2024 train no. 20173 RKMP to JBP (Vande Bharat Exp)

I was traumatized by seeing dead COCKROACH in the food packet given by them.@narendramodi @AshwiniVaishnaw @drmjabalpur @wc_railway @Central_Railway @RailMinIndia @IRCTCofficial @fssaiindia @MOFPI_GOI pic.twitter.com/YILLixgLzj

— डाॅ. शुभेन्दु केशरी ⚕️👨‍⚕️ (@iamdrkeshari) February 2, 2024