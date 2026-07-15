दिल्ली SIR की समय सीमा 12 दिन बढ़ी, जानें कब जारी होगा ड्रॉफ्ट रोल

SIR Delhi: दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन की तारीख 5 अगस्त से बदलकर 17 अगस्त हो गई है. यानी इसमें 12 दिन का इजाफा किया गया है.

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दिल्ली में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन की तारीख 5 अगस्त से बदलकर 17 अगस्त हो गई है. (photo credit, IANS, for representation only)

SIR Delhi: चुनाव आयोग ने दिल्ली में वोटर लिस्ट के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिविजन’ (SIR) की समय-सीमा 12 दिन बढ़ा दी है. इससे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन की तारीख 5 अगस्त से बदलकर 17 अगस्त हो गई है. यह बदलाव दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) की ओर से 14 जुलाई को चुनाव आयोग को दिए गए अनुरोध के बाद किया गया है, जिसमें उन्होंने और समय मांगा था.

क्या है नया शेड्यूल ?

नए शेड्यूल के तहत, बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) की ओर से घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम अब 8 अगस्त तक चलेगा. चुनाव अधिकारियों को 29 जुलाई की पिछली डेडलाइन के बाद 10 दिन और मिल गए हैं. वेरिफिकेशन का काम पूरी राजधानी में 30 जून को शुरू हुआ था.

कब तक दर्ज होंगी आपत्तियां ?

समय-सीमा बढ़ने के बाद, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अब 17 अगस्त को पब्लिश होगी। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी बदल दी गई है और यह 17 अगस्त से 16 सितंबर तक खुली रहेगी.

कब जारी होगी फाइनल वोटर लिस्ट ?

चुनाव आयोग ने इसके साथ ही फाइनल वोटर लिस्ट के पब्लिकेशन की तारीख भी 7 अक्टूबर से बदलकर 19 अक्टूबर कर दी है. कुल मिलाकर, दिल्ली में SIR प्रक्रिया के बाकी चरणों में 12 दिन की देरी हुई है. दिल्ली देशव्यापी SIR प्रक्रिया के तीसरे चरण का हिस्सा है, जिसे चुनाव आयोग ने 14 मई को शुरू किया था. तीसरा चरण पूरा होने के बाद, यह प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में पूरी हो जाएगी.

यह ताज़ा बदलाव आंध्र प्रदेश और हरियाणा के लिए इस हफ़्ते की शुरुआत में घोषित बदलावों के बाद किया गया है. दोनों राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को भेजे गए अलग-अलग संदेशों में, चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करने की समय-सीमा 14 जुलाई से बढ़ाकर 24 जुलाई कर दी है.