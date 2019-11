मुम्बई: राकांपा नेता अजित पवार ने सोमवार को कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें बुलाया. दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के दो हफ्ते बाद भी सरकार गठन की प्रक्रिया अधर में है. राकांपा विधायक दल के नेता अजीत पवार ने यहां संवाददाताओं से कहा कि वह इस बात से अवगत नहीं हैं कि राज्यपाल ने उन्हें क्यों बुलाया है. हालांकि एनसीपी के ही जयंत पाटिल ने कहा, “राज्यपाल कोश्यारी ने सोमवार रात को हमें आमंत्रित किया क्योंकि राकांपा तीसरा सबसे बड़ा दल है.”

पाटिल ने कहा, “प्रक्रिया के अनुसार राज्यपाल ने हमें पत्र दिया है (सरकार बनाने का दावा करने के लिए) क्योंकि हम राज्य में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं. हमने उन्हें सुझाव दिया कि हमें अपने सहयोगियों से बात करनी होगी और हम जल्द से जल्द उनके पास लौटेंगे. समय सीमा कल (मंगलवार) रात 8.30 बजे है.”

Jayant Patil, NCP: As per the procedure Governor has given us the letter (to stake claim to form govt ) being the 3rd largest party in #Maharashtra. We suggested him that we’ll have to talk to our allies&we’ll get back to him as early as possible. Deadline is 8.30 pm tomorrow. pic.twitter.com/z91Imbbe8E

— ANI (@ANI) November 11, 2019