नई दिल्लीः देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 55वीं पुण्यतिथि है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम गणमान्य लोगों ने भारत निर्माण में उनके योगदान को उन्हें याद किया है. नेहरू को याद करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘पंडित जवाहरलाल नेहरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि. हम राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को याद करते हैं.’’

Tributes to Pandit Jawaharlal Nehru Ji on his death anniversary. We remember his contributions to our nation.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 27, 2019