  • Hindi
  • India Hindi
  • Death In A Pit 27 Year Old Jeys Benny Died In Kerala His Bike Fell Into An Uncovered Drainage

गड्ढे में एक और मौत: खुले गड्ढे की भेंट चढ़ी 27 साल के एक और बेटे की ज़िंदगी, दो दिन में नौकरी के लिए जा रहा था विदेश, क्या होगी कार्रवाई

विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है, पिछले कई महीनों से ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे को खुला छोड़ने में अधिकारियों की ढिलाई की जांच की जा रही है.

Published date india.com Published: February 18, 2026 8:24 AM IST
email india.com By Farha Fatima email india.com twitter india.com
यह बाइक गिरी
यह बाइक गिरी

नोएडा में 16 जनवरी की रात पानी भरे प्लॉट में कार समेत गिरने से इंजीनियर युवराज की मौत के बाद से लगातार खुले गड्ढों में गिरकर जान गंवाने वालों की खबरे आ रही हैं. अब केरल के एक बाइकर की गड्ढे में गिरकर मौत हुई है, वह कुछ दिनों में विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले थे. आइए विस्तार से समझते हैं, घटना कहां की है और कैसे हुई.

केरल के इडुक्की के थोडुपुझा के पास मुथलाकोडम का रहने जेस बेनी 27 साल का था. उसे आज 18 फरवरी को विदेश में नौकरी के लिए जाना था लेकिन उसकी और उसके परिवार की 27 सालों की मेहनत गड्ढे को खुला छोड़ने वाले अधिकारियों की ढिलाई की भेंट चढ़ गई. विदेश की नौकरी, तमाम ज़िंदगी की मेहनक खाक हो गई. जेस बेनी अगले ही दिन विदेश लौटने वाले थे, उनके परिवार में उनकी मां बिंदु और बहन अन्ना हैं.

27 साल के जेस बेनी की खुले ड्रेनेज गड्ढे में गिरने से मौत

27 साल के जेस बेनी की खुले ड्रेनेज गड्ढे में गिरने से मौत के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए. CCTV फुटेज में जेस बेनी की बाइक सड़क के कैरिजवे से गड्ढे में गिरती हुई दिख रही है. स्थानीय लोगों ने थोडुपुझा में राज्य के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिस का घेराव किया. दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और युवक के परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी जगह पर पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं.

विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है, पिछले कई महीनों से ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे को खुला छोड़ने में अधिकारियों की ढिलाई की जांच की जा रही है.

रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कमाल पाशा ने एक टीवी चैनल को बताया कि PWD ने चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया. उन्होंने आरोप लगाया, ‘यह PWD अधिकारियों का बिछाया हुआ मौत का जाल है. उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए. स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को मौत के जाल के बारे में बताया था. लेकिन अधिकारियों ने गड्ढे को ढकने की ज़हमत नहीं उठाई. युवक के परिवार को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए.’

पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर पी ए मुहम्मद रियास ने कहा कि अगर डिपार्टमेंट के अधिकारी गड्ढे को खुला छोड़ने और गाड़ी चलाने वालों के लिए खतरा पैदा करने के दोषी पाए जाते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

देखें वीडियो-

About the Author

Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.