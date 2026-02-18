Hindi India Hindi

Death In A Pit 27 Year Old Jeys Benny Died In Kerala His Bike Fell Into An Uncovered Drainage

गड्ढे में एक और मौत: खुले गड्ढे की भेंट चढ़ी 27 साल के एक और बेटे की ज़िंदगी, दो दिन में नौकरी के लिए जा रहा था विदेश, क्या होगी कार्रवाई

विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है, पिछले कई महीनों से ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे को खुला छोड़ने में अधिकारियों की ढिलाई की जांच की जा रही है.

यह बाइक गिरी

नोएडा में 16 जनवरी की रात पानी भरे प्लॉट में कार समेत गिरने से इंजीनियर युवराज की मौत के बाद से लगातार खुले गड्ढों में गिरकर जान गंवाने वालों की खबरे आ रही हैं. अब केरल के एक बाइकर की गड्ढे में गिरकर मौत हुई है, वह कुछ दिनों में विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले थे. आइए विस्तार से समझते हैं, घटना कहां की है और कैसे हुई.

केरल के इडुक्की के थोडुपुझा के पास मुथलाकोडम का रहने जेस बेनी 27 साल का था. उसे आज 18 फरवरी को विदेश में नौकरी के लिए जाना था लेकिन उसकी और उसके परिवार की 27 सालों की मेहनत गड्ढे को खुला छोड़ने वाले अधिकारियों की ढिलाई की भेंट चढ़ गई. विदेश की नौकरी, तमाम ज़िंदगी की मेहनक खाक हो गई. जेस बेनी अगले ही दिन विदेश लौटने वाले थे, उनके परिवार में उनकी मां बिंदु और बहन अन्ना हैं.

27 साल के जेस बेनी की खुले ड्रेनेज गड्ढे में गिरने से मौत

27 साल के जेस बेनी की खुले ड्रेनेज गड्ढे में गिरने से मौत के बाद कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए. CCTV फुटेज में जेस बेनी की बाइक सड़क के कैरिजवे से गड्ढे में गिरती हुई दिख रही है. स्थानीय लोगों ने थोडुपुझा में राज्य के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के ऑफिस का घेराव किया. दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और युवक के परिवार के लिए उचित मुआवजे की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि इसी जगह पर पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं.

विरोध प्रदर्शनों के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया गया है, पिछले कई महीनों से ड्रेनेज के लिए खोदे गए गड्ढे को खुला छोड़ने में अधिकारियों की ढिलाई की जांच की जा रही है.

रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कमाल पाशा ने एक टीवी चैनल को बताया कि PWD ने चेतावनी बोर्ड भी नहीं लगाया. उन्होंने आरोप लगाया, ‘यह PWD अधिकारियों का बिछाया हुआ मौत का जाल है. उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज होना चाहिए. स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को मौत के जाल के बारे में बताया था. लेकिन अधिकारियों ने गड्ढे को ढकने की ज़हमत नहीं उठाई. युवक के परिवार को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए.’

पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर पी ए मुहम्मद रियास ने कहा कि अगर डिपार्टमेंट के अधिकारी गड्ढे को खुला छोड़ने और गाड़ी चलाने वालों के लिए खतरा पैदा करने के दोषी पाए जाते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी.

Add India.com as a Preferred Source

देखें वीडियो-

Shocking visuals emerge from Kerala’s Idukki where a 28-year-old man lost his life after falling into an open roadside pit late Monday night. The victim, identified as Jaice Benny of Muthalakodam in Thodupuzha, was riding his bike around 11 pm when he reportedly lost control and… pic.twitter.com/H8pzp2Y4Ue — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) February 17, 2026