Manipur Violence: मृतकों की संख्या बढ़कर 54 हुई, 150 से अधिक घायल, इंफाल घाटी में शांति बहाली शुरू

Manipur violence इंफाल: मणिपुर में हुई जातीय हिंसा में (Manipur violence) मरने वालों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. वहीं गैर, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जातीय हिंसा (Ethnic Violence) में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और 150 से अधिक घायल हुए हैं. इंफाल घाटी में शनिवार को जनजीवन सामान्य होता नजर आया क्योंकि दुकानें और बाजार फिर से खुले और सड़कों पर कार भी चलती दिखीं.

अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रमुख क्षेत्रों और सड़कों पर सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों और केंद्रीय पुलिस बल के जवानों की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है. शुक्रवार को जिन इलाकों में उग्रवादी समूहों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई थी, वहां सड़कों पर बेरीकेड लगाकर घेराबंदी कर दी गई है.