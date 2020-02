Delhi violence: उत्‍तर- पूर्वी दिल्‍ली में हुई हिंसा में मरने वालों की संख्‍या अब 24 हो गई है. एलएनजेपी अस्पताल में बुधवार को दो लोगों की मौत के साथ उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. वहीं, गुप्तचर ब्यूरो (आईबी) के कर्मचारी अंकित शर्मा उत्तर पूर्व दिल्ली के दंगाग्रस्त चांद बाग इलाके में बुधवार को एक नाले में मृत मिले. इस इलाके में वह रहते थे.

एलएनजेपी अस्पताल में मौत के ये पहले मामले हैं, जो उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा से जुड़े हैं. इस अस्पताल में सोमवार शाम से ऐसे कई लोग पहुंचे हैं जो हिंसा में घायल हुए हैं. अस्पताल के अधीक्षक किशोर सिंह ने कहा, ” मौत के मामलों में से एक व्यक्ति को मृत अवस्था में लाया गया, जबकि 3 अन्य की उपचार के दौरान मौत हो गई.” इससे पहले, मृतकों की संख्या 22 थी और इन सभी लोगों की मौत जीटीबी अस्पताल में दर्ज की गई.

Sunil Kumar, Medical Superintendent, Guru Teg Bahadur (GTB) Hospital: The death toll has risen to 25 as 3 more died during medical treatment. #NortheastDelhi pic.twitter.com/IsUTHIP0GV

