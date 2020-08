विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कोरोना वायरस उपचार केंद्र में बदले गए एक होटल में रविवार को आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई. आग संभवत: शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. विजयवाड़ा के पुलिस आयुक्त बी श्रीनिवासुलु ने बताया कि हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई. आग लगने के बाद घबराए मरीजों ने भागने की कोशिश की. Also Read - Fire breaks out at Covid19 Center: विजयवाड़ा के कोविड सेंटर होटल में लगी भीषण आग, सात लोगों की मौत, पहुंचे दमकलकर्मी

दमकल सुरक्षा निदेशक जयराम नाइक ने बताया कि एक निजी अस्पताल ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने के लिए इस होटल को किराये पर लिया था. यहां सुरक्षा नियमों का ''उल्लंघन'' किया गया. उन्होंने बताया कि जांच शुरू हो गई है और कार्रवाई की जाएगी. आंध्र प्रदेश सरकार ने हादसे में मारे गए 10 लोगों के परिजन को 50-50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी से बात की और घटना की जानकारी ली. सीएमओ से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार रेड्डी ने मोदी को बताया कि एक निजी अस्पताल ने कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए स्टार होटल को किराये पर लिया था. प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के परिवारों को हरसंभव मदद मुहैया कराने का आश्वासन दिया है.

राज्य की गृह मंत्री एम सुचरिता ने बताया कि रविवार तड़के हुए इस हादसे के पीछे इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है. इस होटल में कोरोना वायरस के 40 मरीजों का इलाज चल रहा है. इस कोविड देखभाल केंद्र का संचालन कर रहे निजी अस्पताल के 10 कर्मचारी यहां थे.

Chief Minister Jagan Mohan Reddy expressed shock & grief over the fire mishap and enquired about the cause of the accident. He directed the concerned officials to take up the rescue measures and admit the injured in nearby hospitals: Andhra Pradesh CM’s Office (file pic) pic.twitter.com/5aI9iUrFU6

— ANI (@ANI) August 9, 2020