decision not to allow bursting of firecrackers in Karnataka: कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने शुक्रवार को घोषणा की कि सरकार ने इस दिवाली पर्व पर पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इस मामले पर जल्द ही आदेश जारी किए जाएंगे. मुख्यमंत्री ने कहा, हमने #COVID19 महामारी के मद्देनजर राज्य में पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है. आदेश जल्द जारी होगा.

दरअसल, बढ़ते प्रदूषण के बीच विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पॉल्‍यूशन के चलते कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा और गंभीर हो जाएगा मरीजों को अधिक परेशानी हो सकती है. इससे मौतों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है.

बता दें कि पहले से ही उत्तर भारत के कुछ राज्यों ने COVID-19 और वायु प्रदूषण की जुड़वां समस्याओं का हवाला देते हुए पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है. इनमें राजस्‍थान, दिल्‍ली प्रमुख रूप से शामिल हैं.

We have taken a decision not to allow bursting of firecrackers in the state, in wake of #COVID19 pandemic. The order will be released soon: Karnataka Chief Minister BS Yediyurappa pic.twitter.com/MTFyLrZwy3

— ANI (@ANI) November 6, 2020