केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश सर्वसम्मति से चलता है, लेकिन सरकार बहुमत से चलती है. आज भाजपा के सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना काल में भाजपा के हर कार्यकर्ता ने काफी काम किया है. Also Read - Assembly Polls 2021: बंगाल में 6-7 चरणों में हो सकते हैं चुनाव, तमिलनाडु और केरल में सिंगल फेज की उम्मीद- रिपोर्ट

पीएम भाजपा के संस्थापक पंडित दीन दयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बोल रहे थे. पीएम ने आगे कहा कि हम अपने राजनीतिक विरोधियों का सम्मान करते हैं. हमारी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा को भारत रत्न देकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनका सम्मान दिलाया गया. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें वंशवाद को महत्व नहीं दिया जाता है. Also Read - West Bengal Polls: ममता बनर्जी ने खुद को 'रॉयल बंगाल टाइगर' बताते हुए BJP पर बोला हमला, कहा- 'इतनी कमजोर नहीं कि...'

Delhi: Prime Minister Narendra Modi and BJP President JP Nadda pay floral tribute to former Bharatiya Jana Sangh leader Deendayal Upadhyaya on his death anniversary pic.twitter.com/62PyrVwre9 Also Read - Pariksha Par Charcha 2021: PM मोदी बोर्ड परीक्षा के छात्र-छात्राओं से करेंगे 'परीक्षा पर चर्चा'

— ANI (@ANI) February 11, 2021