Opinion: ‘बीजेपी को हराना आसान नहीं’... इमरान मसूद के बयान में छिपी है विपक्ष की बिखरी तैयारी

Opinion: इमरान मसूद ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि आगामी यूपी चुनाव में बीजेपी को हराना आसान नहीं है और बीजेपी हवा में नहीं हार रही है.

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विपक्ष अभी भी आपसी समीकरणों और सीटों के बंटवारे की उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. (photo credit, IANS and Zee Media)

रामबाबू तिवारी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर धीरे-धीरे साफ होने लगी है. एक तरफ बीजेपी अपनी सरकार के काम, संगठन की मजबूती और लगातार सक्रिय राजनीतिक अभियान के जरिए चुनावी जमीन तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष अभी भी आपसी समीकरणों और सीटों के बंटवारे की उलझनों से बाहर निकलने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का हालिया बयान इसी अंतर को रेखांकित करता है.

इमरान मसूद ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि आगामी यूपी चुनाव में बीजेपी को हराना आसान नहीं है और बीजेपी हवा में नहीं हार रही है. उन्होंने विपक्ष को अभी से मजबूती के साथ जुटने की जरूरत बताई. यह बयान महज एक नेता की टिप्पणी नहीं है. विपक्ष के भीतर से आया यह स्वीकार है कि बीजेपी के सामने केवल सत्ता विरोधी माहौल की उम्मीद के भरोसे चुनाव जीतने की रणनीति काम नहीं करने वाली.

‘बीजेपी हवा में नहीं हार रही’- विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक संकेत

इमरान मसूद की बात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है कि बीजेपी को हराना आसान नहीं है. चुनावी राजनीति में इस एक वाक्य के कई मायने हैं. इसका अर्थ है कि बीजेपी के पास केवल सत्ता नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूदगी और चुनाव लड़ने की क्षमता भी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनता के बीच हैं और सरकार की योजनाओं और फैसलों को लेकर अपना राजनीतिक संदेश मजबूत कर रहे हैं.

हाल के दिनों में युवाओं, छात्रों, कर्मचारियों और रोजगार से जुड़े वर्गों को लेकर सरकार के कई फैसले सामने आए हैं. ऐसे फैसले चुनाव से काफी पहले ही सरकार के पक्ष में एक नैरेटिव तैयार करते हैं. यानी बीजेपी के लिए चुनाव केवल मतदान की तारीख के आसपास की लड़ाई नहीं, बल्कि लगातार चलने वाला राजनीतिक अभियान है.

बीजेपी की तैयारी के सामने विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी-आपसी खींचतान

विपक्ष की स्थिति देखें तो तस्वीर इसके ठीक उलट नजर आती है. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान किसी से छिपी नहीं है. दोनों दल अपने-अपने राजनीतिक प्रभाव और हिस्सेदारी को लेकर अधिक से अधिक सीटों पर दावा करना चाहते हैं.

लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं होती. समाजवादी पार्टी के भीतर भी समय-समय पर नेतृत्व, संगठन और राजनीतिक रणनीति को लेकर मतभेद सामने आते रहे हैं. पार्टी के भीतर अलग-अलग नेताओं की सक्रियता और बयानबाजी कई बार यह सवाल खड़ा करती है कि 2027 के लिए सपा पूरी तरह एकजुट होकर मैदान में उतरने की स्थिति में है या नहीं.

यानी बीजेपी के सामने विपक्ष की लड़ाई केवल चुनावी मैदान में नहीं है. उसे पहले अपने भीतर के समीकरणों को साधना है, फिर सहयोगी दलों के बीच तालमेल बनाना है और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ एक साझा रणनीति तैयार करनी है. राजनीति में जब कोई दल अपने ही घर को व्यवस्थित करने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, तो उसका असर सीधे चुनावी तैयारी पर पड़ता है.

विपक्ष के पास न गठबंधन है, न ही रणनीति?

विधानसभा चुनाव में विपक्ष के पास अभी सहयोगी दलों का कोई गठबंधन स्पष्ट नहीं है. कांग्रेस और सपा में खींचतान है. अन्य छोटे दल भी सपा के साथ नहीं हैं. अखिलेश यादव के चवन्नी वाले बयान ने सहयोगी दलों की सपा से दूरी को और बढ़ा दिया है. वहीं, सपा में पश्चिमी यूपी में सिर फुटव्वल की स्थिति है. ऐसे में विपक्ष के पास अभी न तो गठबंधन है और न ही रणनीति. बीजेपी के लिए विपक्ष की यही कमजोरी सबसे बड़ा राजनीतिक अवसर बन सकती है.

योगी की सक्रियता बनाम विपक्ष की बेचैनी

इस पूरे परिदृश्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार सक्रियता बीजेपी के पक्ष में जाती दिखाई देती है. सरकार अपने फैसलों के जरिए अलग-अलग सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है और संगठन चुनावी तैयारी को लगातार आगे बढ़ा रहा है.

दूसरी तरफ विपक्ष अभी यह तय करने में उलझा हुआ दिखाई देता है कि बीजेपी के खिलाफ उसका साझा चेहरा, साझा संदेश और साझा रणनीति क्या होगी। यही अंतर चुनाव के करीब आते-आते और महत्वपूर्ण हो सकता है.

इमरान मसूद का बयान इसलिए बीजेपी के लिए किसी प्रमाणपत्र से कम नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए एक चेतावनी की तरह देखा जा सकता है. जब विपक्ष का अपना नेता कह रहा हो कि बीजेपी हवा में नहीं हार रही, तो इसका मतलब साफ है कि बीजेपी के खिलाफ सिर्फ नाराजगी की उम्मीद करना पर्याप्त नहीं होगा. अगर सपा-कांग्रेस अपने आपसी मतभेद, सीटों की खींचतान और संगठनात्मक उलझनों में फंसे रहे, तो बीजेपी को अलग से विपक्ष को कमजोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. विपक्ष की बिखरी हुई तैयारी अपने आप बीजेपी की चुनावी बढ़त को मजबूत करती जाएगी.

(लेखक प्रयागराज स्थित गोविंद बल्लभ पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्कॉलर हैं और वे समसामयिक मुद्दों व सामाजिक विषयों पर लिखते हैं।)