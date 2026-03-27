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आर्मी को धनुष गन, एयरफोर्स के लिए S-400 और नेवी को मिलेगा हाइटेक हथियार, 2.38 लाख करोड़ के प्रपोजल को मिली मंजूरी

फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में DAC अब तक 55 प्रस्तावों को मंजूरी दे चुका है. इनकी कुल लागत 6.73 लाख करोड़ रुपये है. इसी दौरान 503 डिफेंस डील भी साइन की गई हैं, जिनकी कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपये है.

Published date india.com Updated: March 27, 2026 6:29 PM IST
email india.com By Anjali Karmakar email india.com | Edited by Anjali Karmakar email india.com
आर्मी को धनुष गन, एयरफोर्स के लिए S-400 और नेवी को मिलेगा हाइटेक हथियार, 2.38 लाख करोड़ के प्रपोजल को मिली मंजूरी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में करीब 23 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इन फैसलों का उद्देश्य तीनों सेनाओं की लड़ाकू क्षमता और तैयारी को मजबूत करना है. इन प्रस्तावों से सेनाओं के हथियार खेमे में राफेल और सुखोई विमानों की संख्या भी बढ़ेगी. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में DAC अब तक 55 प्रस्तावों को मंजूरी दे चुका है. इनकी कुल लागत 6.73 लाख करोड़ रुपये है. इसी दौरान 503 डिफेंस डील भी साइन की गई हैं, जिनकी कीमत 2.28 लाख करोड़ रुपये है.

एयरफोर्स को क्या मिलेगा?
भारतीय वायुसेना के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, S-400 मिसाइल सिस्टम, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और Su-30 इंजन ओवरहाल को मंजूरी दी गई. नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट AN-32 और IL-76 की जगह लेंगे. S-400 सिस्टम लंबी दूरी के हवाई खतरों से सुरक्षा देगा. ड्रोन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट से ऑपरेशनल और सर्विलांस क्षमता बढ़ेगी. Su-30 इंजन अपग्रेड से विमानों की लाइफ बढ़ेगी.

आर्मी की ऑपरेशनल तैयारी होगी मजबूत
भारतीय सेना के लिए एयर डिफेंस ट्रैक्ड सिस्टम, आर्मर पियर्सिंग टैंक गोला-बारूद, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, धनुष गन सिस्टम और रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम को मंजूरी मिली.

नेवी को मिलेंगे हाइटेक हथियार
रक्षा सौदे मंजूरी में भारतीय नौसेना को 04 मेगावाट मरीन गैस टर्बाइन आधारित इलेक्ट्रिक पावर जेनरेटर मेक-इन-इंडिया श्रेणी में विदेशी निर्भरता कम होगी. P-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री निगरानी और समुद्री स्ट्राइक क्षमता में बढ़ोतरी. साथ ही दुश्मन देशों के जहाजों और उनकी पनडुब्बियों पर भी आसानी से नजर रखी जा सकेगी.

इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होवरक्राफ्ट की मंजूरी
रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हेवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स (होवरक्राफ्ट) को मंजूरी दी गई है. इनका इस्तेमाल तटीय गश्त, सर्च एंड रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट में किया जाएगा.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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